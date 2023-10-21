MAÇ SONUCU: Galatasaray'ın Mauro Icardi'si var! Cimbom, derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük heyecan ve mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. ve 82. (P) dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 69. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi.

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, 30. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından üst üste 8. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş ise 16 puanla 4. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Rizespor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

NET GOL KAÇTI: ANGELINO!

Dev derbideki ilk tehlikeli atağı Galatasaray geliştirdi. Sol kanatta topla buluşan ve rakibi Valentin Rosier'den sıyrılan Angelino, ceza sahasına kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İspanyol futbolcunun şutuna son anda Mert Günok müdahale etti. Kaleye doğru havalanan topu Beşiktaş savunması çizgide karşıladı ve uzaklaştırdı.

KAAN AYHAN'IN KAFA VURUŞUNU MERT KURTARDI!

Galatasaray, 15. dakikada gole çok yaklaştı. Orta alanda kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Kerem'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Kaan Ayhan uçarak vurdu ancak meşin yuvarlağın sahibi kaleci Mert Günok oldu.

BEŞİKTAŞ DİREĞE TAKILDI!

Siyah - beyazlılar, 18. dakikada öne geçme fırsatı yakaladı. Rakip ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Beşiktaş'ta topun başına Rachid Ghezzal geçti. Cezayirli futbolcunun içeriye gönderdiği top sekerek kaleye doğru yöneldi ve direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

ICARDI HATAYA ZORLADI, MERT GÜNOK SON ANDA ÇIKARDI!

Galatasaray, karşılaşmanın 24. dakikasında Mauro Icardi ile çok net bir fırsat yakaladı. Sarı - kırmızılıların savunmasından seken top, Beşiktaş yarı alanına doğru yöneldi. Amartey'i oldukça zorlayan ve hata yaptıran Mauro Icardi, Mert Günok ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak siyah - beyazlı file bekçisi gole izin vermedi.

MAURO ICARDI ATTI, GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!

Sarı - kırmızılılar, aradığı golü 26. dakikada Mauro Icardi ile buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Arjantinli yıldız, düzgün bir kontrol yapamasa da Omar Colley'den seken topu iyi takip etti ve ayağının ucuyla yaptığı vuruşla ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.

ÇİZGİDEN ÇIKAN TOP, VAR KONTROLÜ VE KIRMIZI KART!

Müsabakanın 30. dakikasında kritik bir an yaşandı. Beşiktaş savunmasının hatasını değerlendiren Mauro Icardi, kalesini terk eden Mert Günok'tan da sıyrıldı ve ceza sahasına girdi. Sol ayağıyla vuruşunu yapan Arjantinli futbolcunun şutunu savunma çizgide karşıladı ve top taca gitti. Pozisyon sonrasında VAR uyarısını dinleyen hakem Halil Umut Meler, inceleme için monitörün başına gitti. Pozisyonu izleyen Meler, Mert Günok'un ceza sahası dışında topa elle müdahalesinin bariz gol şansını engellemesi nedeniyle tecrübeli file bekçisini kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 10 kişi kalan Beşiktaş'ta Milot Rashica oyundan çıkarken, yerine Ersin Destanoğlu dahil oldu.

PENALTI İPTAL EDİLDİ!

Galatasaray, 61. dakikada penaltı kazandı. Beşiktaş savunmasında hazırlık paslarının yapıldığı esnada araya Lucas Torreira girdi ve ceza sahasına adım atacağı esnada yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısını dinledikten sonra pozisyonu inceleyen Meler, penaltı kararını iptal etti ve Beşiktaş lehine faule hükmetti.

ROSIER GETİRDİ, CHAMBERLAIN ATTI: 1-1!

Beşiktaş, 69. dakikada eşitliği sağladı! Sağ kanatta topla buluşan Valentin Rosier, karşısına çıkan rakibini çalımladı ve ceza sahasına girerek çizgiye indi. Fransız futbolcu, dışarıya çevirdiği topla Chamberlain'i gördü. Yıldız futbolcu, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımına 1-1'lik beraberliği getirdi.

PENALTI VE ICARDI! GALATASARAY YENİDEN ÖNDE: 2-1!

Galatasaray, 80. dakikada penaltı kazandı! Sarı - kırmızılıların kullandığı kornerde kafa vuruşu yapan Torreira'nın hamlesinin ardından meşin yuvarlak Amir Hadziahmetovic'in eline temas etti. Hakem Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mauro Icardi, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını yeniden 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ligde Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendikleri maçta ilk 11'de görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik direktör, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine Angelino, Kaan Ayhan ve Tete'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray, derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira ve Cedric Bakambu oturdu.

YILMAZ'DAN FARKLI TERCİHLER

Beşiktaş, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, RAMS Park'ta oynanan maça Mert Günok, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Omar Colley, Bakhtiyor Zaynutdinov, Amir Hadziahmetovic, Tayfur Bingöl, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Vincent Aboubakar ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Ante Rebic, Cenk Tosun, Alex-Oxlade Chamberlain, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Arthur Masuaku, Jackson Muleka ve Jean Onana yer aldı.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yendikleri müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Ersin Destanoğlu, Chamberlain ve Muleka'yı yedeğe çekerken, Salih Uçan ile Eric Bailly ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Günok, Colley, Rashica, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes'i ilk 11'de görevlendirdi.

ZIYECH KADRODA YOK

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer almadı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Faslı futbolcu, son iki antrenmanda takımla çalışmasına rağmen derbinin kadrosuna alınmadı.

RASHICA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, eski takımı Galatasaray karşı ilk maçına çıktı.

Rashica, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

CUMHURİYET KOREOGRAFİSİ

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için hazırladıkları koreografiyi sergiledi.

Koreografide Doğu Tribünü'nde hazırlanan kartonlarla "1923 ve 2023" ile "İlelebet Cumhuriyet" görseli oluşturuldu.

Kuzey Tribünü'nde ise kartonlarla ay ve yıldız görselleri yapıldı. Bu sırada üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük resminin yer aldığı görsel makaralarla tribüne çekildi. Bu görselin alt kısmında ise Galatasaray'ın efsane oyuncuları Metin Oktay, Bülent Korkmaz ve Okan Buruk, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın yanı sıra madenci, öğretmen, çiftçi ve öğrenci figürlerine yer verildi.

Tribünlerde "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz" ile "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" pankartlarının açıldığı koreografi, Gençlik Marşı eşliğinde sergilendi.

GEDSON 5 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, 5 müsabaka sonra sahaya çıktı.

Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile 21 Eylül'de oynanan maçta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, omzundan ve ayak bileğinden yaşadığı sakatlık gerekçesiyle 4'ü ligde ve 1'i UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere 5 karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmemişti.

Sakatlığını atlatan Mert Günok 3 maç sonra kaledeki yerini alırken, Tayfur Bingöl de siyah-beyazlı formayla bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

MAÇA 100. YIL FORMASIYLA ÇIKILDI

Galatasaray, Beşiktaş derbisine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için çıkartılan formayla çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın 1923 yılında giydiği forma, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yenilerek satışa sunulmuştu.

ABOUBAKAR "DALYA" DEDİ

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla 100. resmi maç heyecanını Galatasaray derbisinde yaşadı.

"Kara Kartal"da 3. dönemini geçiren 31 yaşındaki santrfor, tüm kulvarlarda çıktığı 99 karşılaşmada 59 gol kaydetti.

Aboubakar, bu süreçte Galatasaray'a karşı bir kez fileleri havalandırdı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile yaptığı derbiye yoğun ilgi gösterdi.

RAMS Park'ın tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekledi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI 1630 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

Siyah-beyazlı taraftarlar, uzun bir aradan sonra Galatasaray deplasmanında takımlarının yanında yer aldı.

Tüpraş Stadı'ndan otobüslerle toplu halde stada gelen yaklaşık 2400 taraftar, RAMS Park'ta kendileri için ayrılan tribünde takımlarına destek verdi.

Beşiktaş taraftarı, RAMS Park'ta takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 31. haftasında oynanan derbide desteklemişti. Galatasaray, 5 Mayıs 2019'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.







