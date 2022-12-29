MAÇ SONUCU: Galatasaray, Sivas'ta 90+5'te güldü! Sarı - kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ile kazandı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de dev heyecan devam ediyor. Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, 16. haftada karşı karşıya geldi. Temponun oldukça yüksek olduğu müsabakada izleyenler büyük bir heyecan fırtınasına kapıldı. 90 dakika boyunca mücadele seviyesinin hat safhada olduğu maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Dries Mertens ve 90+5. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Sivasspor'un sayısı ise 80. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 5. kez kazanan Galatasaray, 33 puanla yeniden liderliğe yükseldi. İki maç aradan sonra yenilen Sivasspor ise 14 puanla 17. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sivasspor ise Konyaspor deplasmanına çıkacak.

MERTENS YİNE ATTI!

Galatasaray'ın maçın başından itibaren yoğun baskısı 27. dakikada sonuç verdi. Sarı - kırmızılıların gelişen hızlı atağında sağ kanattan çizgiye inen Sacha Boey, penaltı noktasına yerden bir orta yaptı. O bölgede bulunan Dries Mertens, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

GOMIS VURDU, GOUTAS ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

Karşılaşmanın 32. dakikasında gelişen Galatasasaray atağında Mertens'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Kerem Aktürkoğlu dengesini ve topun hakimiyetini kaybetti. Bafetimbi Gomis, ceza sahası içinde önünde düşen meşin yuvarlağa vuruşunu yaptı ancak son anda çizgide müdahale eden Goutas gole izin vermedi.

SİVASSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Müsabakanın 50. dakikasında Sivasspor tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Topun başına geçen Dia Saba'nın direkt kaleye vuruşunu Muslera son anda çıkardı. Dönen topta yaşanan karambol sonrası Ulvestad'ın dokunuşu çizgiyi geçti ve Sivasspor durumu 1-1'e getirdi. Pozisyonun ardından itirazlarda bulunan Galatasaraylı futbolcular, golün iptal edilmesi gerektiğini savundu. Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi ve golü iptal ederek endirekt serbest vuruşa karar verdi.

ERDOĞAN YEŞİLYURT'TAN BERABERLİK GOLÜ

Beraberlik golü için ataklarını sıklaştıran Sivasspor, 80. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Dia Saba'nın ceza sahasına gönderdiği pasla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, kontrolü sonrasında yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ, GALATASARAY'A GALİBİYETİ GETİRDİ

Müsabakanın 90+5. dakikasında Galatasaray savunmasında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı, Sivasspor yarı sahasına uzun bir pas gönderdi. Barış Alper Yılmaz, bu top sonrasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1!

GALATASARAY'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Okan Buruk, Ligin 15. haftasında Nef Stadı'nda oynanan İstanbulspor maçında ilk 11'de görev verdiği Okan Kocuk ve Midtsjö'yü Sivas deplasmanında yedek soyundurdu.

Cezası nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden Muslera, Sivasspor karşısında kalesini tekrar devraldı.

Buruk, Midtsjö ve İstanbulspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Lucas Torreira ile sakatlanan Kazımcan Karataş'ın yerine ise Berkan Kutlu, Van Aanholt ve Oliveira'yı sahaya sürdü.

İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis ise Sivasspor maçında da aynı şansı yakaladı.

Torreira ve Kazımcan Karataş'ın yanı sıra tedavileri devam edilen Mauro Icardi ile Mathias Ross da müsabakanın kadrosunda yer almadı.

SİVASSPOR CEPHESİ

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Çalımbay, Galatasaray maçında Camara ve Charisis'in yerine Ahmed Musa ile Keita'yı sahaya sürdü.

Sivasspor'da sakat futbolcular Leke James, Appindangoye, Murat Paluli ve Samba Camara kadroda yer almadı.

