MAÇ SONUCU | Granada 1-2 Atletico Madrid

İspanya Ligi'nde Avrupa kupalarına katılmak isteyen Granada ile şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Atletico Madrid deplasmanda oynadığı maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Marcos Llorente ve 75. dakikada Angel Correa kaydetti. Granada'nın tek golü 66. dkaikada Yangel Herrera'dan geldi.
Son 10 lig maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak müthiş performans gösteren Atletico Madrid puanını 54'e yükseltti. Granada 30 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde gelecek hafta Atletico Madrid, Levante'yi ağırlayacak. Granada, Huesca'ya konuk olacak.
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