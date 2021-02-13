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MAÇ SONUCU | Granada 1-2 Atletico Madrid

13.02.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Granada 1-2 Atletico Madrid

İspanya Ligi'nde lider Atletico Madrid, Granada deplasmanından galibiyetle dönerek yoluna kayıpsız devam etti.

İspanya Ligi'nde Avrupa kupalarına katılmak isteyen Granada ile şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Atletico Madrid deplasmanda oynadığı maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Marcos Llorente ve 75. dakikada Angel Correa kaydetti. Granada'nın tek golü 66. dkaikada Yangel Herrera'dan geldi.

Son 10 lig maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak müthiş performans gösteren Atletico Madrid puanını 54'e yükseltti. Granada 30 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Atletico Madrid, Levante'yi ağırlayacak. Granada, Huesca'ya konuk olacak.

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