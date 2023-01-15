MAÇ SONUCU: Haliç Derbisi'nde inanılmaz son! Selçuk İnan'ın Kasımpaşa'sı, Andrea Pirlo'nun Karagümrük'ü karşısında beraberliği 90+11. dakikada buldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyen maçta kazanan çıkmadı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Haliç Derbisi, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekibin gollerini 51. dakikada Ibrahim Dresevic ve 62. dakikada Fabio Borini kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları ise 30. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj ve 90+11. dakikada Bahoken'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Karagümrük, 21 puanla 10. sırada yer aldı. Son 5 maçında 4. kez puan kaybeden Kasımpaşa ise 19 puanla 14. basamakta yer buldu.

Karagümrük, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Başakşehir'i ağırlayacak.

