MAÇ SONUCU | Inter 2-1 Fiorentina (İtalya Kupası)

Milano’daki San Siro Stadı’nda oynanan müsabakada, Inter, 44. dakikada Antonio Candreva ile 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda, konuk Fiorentina, 60. dakikada Martin Caceres’in attığı golle skorda dengeyi yeniden sağladı: 1-1.
Inter’den bu gole yanıt 67. dakikada Nicolo Barella’dan geldi ve mavi-siyahlı takım, maçta bir kez daha öne geçti: 2-1.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Fiorentina’yı 2-1 mağlup ederek, adını kupada son 4 takım arasına yazdırdı.
INTER'İN RAKİBİ NAPOLİ
Bu sonuçla, Inter yarı finale yükselirken, yarı finalde Napoli ile eşleşti.
Yarı finalin diğer ayağında Milan ile Juventus eşleşti. (AA)
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