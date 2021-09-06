MAÇ SONUCU | İspanya 4-0 Gürcistan

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda İspanya evinde Gürcistan'ı konuk etti. Badajoz'taki Nuevo Vivero Stadı'nda oynanan mücadeleyi hızlı başlayan İspanya 4-0'lık skorla kazandı.

İspanya'ya galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Gaya, 25. dakikada Soler, 41. dakikada Torres ve 63. dakikada Sarabia'dan geldi.

Bu sonucun ardından İsveç yenilgisinin üzerine moral bulan İspanya, puanını 10 yaparken, Gürcistan ise 1 puanla galibiyet arayışını sürdürdü. Grupta henüz 3 maç yapmış olan İsveç'in ise 3'te 3 ile 9 puanı buluınuyor.

İspanya 8 Eylül tarihinde deplasmanda Kosova ile karşılaşacak, Gürcistan ise evinde Yunanistan'ı konuk edecek.

