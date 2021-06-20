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MAÇ SONUCU | İtalya 1-0 Galler

20.06.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'ye oldukça iyi başlayan İtalya, A Grubu'ndaki son maçında Galler'i de devirdi. İtalya, Galler'i de yıktı! 3'te 3 yaptı!

MAÇ SONUCU | İtalya 1-0 Galler

A Milli Takımızın yer aldığı EURO 2020 A Grubu'nda İtalya ile Galler karşı karşıya geldi. İtalya maçı 1-0 kazanarak gruptan lider olarak çıktı.

İtalya'ya Roma Olimpiyat Stadı'nda galibiyeti getiren golü 39. dakikada Matteo Pessina kaydetti. Galler'de Ethan Ampadu, 55. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, A Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puanla grubu lider tamamladı. ????????????????????????Galler, İtalya'ya kaybetmesine rağmen grupta 4 puanla ikinci olarak bir üst tura yükseldi.

İtalya grubu lider tamamlamasının ardından C Grubu'nu ikinci bitiren takımla bir sonraki turda karşılaşacak.

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Galler Milli Futbol Takımı İtalya Milli Futbol Takımı
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