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MAÇ SONUCU | Liverpool 0-2 Everton

20.02.2021 22:44 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Liverpool 0-2 Everton

İngiltere Premier Lig'in 25. haftası Merseyside derbisine sahne oldu. Everton, Anfield'da Liverpool'u 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'de Liverpool ile Everton karşı karşıya geldi. Anfield'da gülen 2-0'lık skorla Everton oldu ve Carlo Ancelotti'nin takımı 23 resmi maç sonra Kırmızılar'ı devirdi.

Everton'ın gollerini 3' Richarlison, 83' Sigurdsson(p) kaydetti ve ve konuk takım 3 hafta sonra kazandı.

Ligde üst üste dördüncü yenilgisini alan Liverpool'da Ozan Kabak 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Everton, son şampiyon ile puanını eşitledi.

DERBİDEN NOTLAR

Liverpool, 1923’den bu yana ilk kez ligde 4 maç üst üste kaybetti. Kırmızılar, bu alandaki en kötü rekorunu tekrarladı.

1999 - Everton, Premier Lig’de Liverpool’u Eylül 1999’dan bu yana ilk kez deplasmanda yendi.

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