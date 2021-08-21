MAÇ SONUCU | Liverpool 2-0 Burnley

Premier Lig'e 3-0'lık Norwich galibiyetiyle başlayan Liverpool, Anfield Stadyumu'ndaki açılışı Burnley karşısında yaptı.

Kırmızılar, 18'de Portekizli golcüsü Diogo Jota, Konstantinos Tsimikas'ın pasında topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

27'de Mohammed Salah'ın golü VAR'a takıldı.

Virgil van Dijk'ın başlattığı atakta Mohammed Salah, Sadio Mane'ye "al da at" pasını verdi. Senegalli skoru belirleyen golü attı.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk'e kavuşan "Kırmızılar", sahasında bu futbolcunun forma giydiği 48. maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Burnley karşısında ortaya koyduğu performansla dikkati çeken ve ikinci golün pasını veren Trent Alexander-Arnold, maçın futbolcusu seçildi.

Liverpool ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 6 yaptı.

Burnley ise Premier Lig'de henüz puanla tanışamadı.



