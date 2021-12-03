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MAÇ SONUCU | Manchester United 3-2 Arsenal

03.12.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-2 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra 3 puana ulaştı.

MAÇ SONUCU | Manchester United 3-2 Arsenal

İngiltere Premier Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Manchester United, Arsenal'ı 3-2 yendi.

Haftaya 8. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 5. basamağındaki Arsenal'ı ağırladı.

Arsenal'ı 13. dakikada öne geçiren gol tartışmalara yol açtı. Manchester United kalecisi De Gea, köşe vuruşu sırasında takım arkadaşı Fred'in darbesiyle yerde kaldı. De Gea sırtı sahaya dönük şekilde yerde yatarken Smith Rowe, ceza sahasının dışına seken topu bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. Hakem, Manchester United oyuncularının itirazlarına rağmen VAR incelemesi sonunda gol kararı verdi.

Fernandes'in 44. dakikadaki golüyle skora denge getiren Manchester United, 52. dakikada Cristiano Ronaldo ile 2-1 öne geçti.

Arsenal, Odegaard'ın 54. dakikada kaydettiği golle durumu eşitlese de Ronaldo, 70. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester United'ın sahadan galip ayrılmasını sağladı.

Zor bir sezon geçiren Manchester United, ligde 3 maç sonra kazandı.

Puanını 21'e çıkaran Manchester United, 7. sıraya yükseldi. Arsenal ise 23 puanda kaldı.

Cristiano Ronaldo 800 gol barajını geçti

36 yaşındaki Ronaldo maç sonunda kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını 801'e yükseltti.

Portekizli forvet oyuncusu, gollerinin 115'ini milli takım, 450'sini Real Madrid, 130'unu Manchester United, 101'ini Juventus, 5'ini de Sporting Lizbon formasıyla attı.

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