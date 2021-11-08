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Maç Sonucu | Milan 1-1 İnter

08.11.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Milan ile Inter derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maç Sonucu | Milan 1-1 İnter
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Serie A'nın 12. haftasında oynanan Milan - Inter derbisi 1-1 sonuçlandı.

Karşılaşmada sessizliği 11. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltı golüyle bozarak Inter'i öne geçirdi. Dakikalar 17 olduğunda De Vrij'in kendi kalesine attığı golle maça eşitlik geldi. 27. dakikada Inter bir penaltı daha kazandı. Lautaro Martinez'in vuruşunu kaleci Tatarusanu çıkararak gole izin vermedi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da skoru değiştirmek için hamleler yapsa da başarılı olamadı ve kritik derbi mücadelesi 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Milan, Napoli'nin puan kaybettiği haftayı değerlendiremeyerek 32 puana yükseldi ve zirveyle puanları eşitledi. Inter ise puanını 25'e yükseltti ve haftayı 3. sırada tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Milan
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