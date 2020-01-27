MAÇ SONUCU | Napoli-Juventus: 2-1 (Serie A)

Serie A'nın 21. haftasında Napoli, konuk ettiği lig lideri Juventus'u 2-1 yendi. Napoli’deki San Paolo Stadı’nda oynanan haftanın kapanış maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarıda ev sahibi takım, aradığı golü 63. dakikada Piotr Zielinski ile buldu ve 1-0 öne geçti. 86. dakikada Lorenzo Insigne, Napoli adına farkı 2'ye çıkaran gole imzasını attı: 2-0.
90'da sahneye çıkan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, farkı bire indiren golü atsa da siyah-beyazlı takım için yeterli olmadı.
Napoli deplasmanında 2-1 mağlup olan Juventus, 51 puanla zirvedeki yerini korurken şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi Inter’in puan kaybettiği haftada puan farkını açma fırsatını değerlendiremedi.
Siyah-beyazlıların ligde 5 maçlık galibiyet serisi bu maçla son bulurken Juventus, bu sezondaki ikinci yenilgisini yine bir deplasman mücadelesinde almış oldu. Siyah-beyazlı takım, ligde en son 15. haftada Lazio'ya deplasmanda boyun eğmişti.
Büyük umutlarla girdiği sezonda inişli-çıkışlı performansıyla dikkati çeken Napoli ise evinde 6 maç aradan sonra galip gelirken ligde son 3 haftadır süren mağlubiyet serisini de Juventus maçındaki galibiyetle sonlandırdı.
Juventus galibiyetiyle Napoli, puanını 27'ye yükselterek, puan tablosunda 10. sıraya çıktı.
(AA)
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