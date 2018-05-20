MAÇ SONUCU | Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

Üçüncü periyoda iyi başlayan taraf yine Real Madrid oldu. Periyoda 7-0'lık seriyle giren İspanyol temsilcisi, 22. dakikada skoru 45-40 yaptı. Causeur'la etkili olan Real Madrid, çeyreğin sonunda farkı 8 sayıya çıkararak final periyoduna 63-55 önde girdi.

REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında İspanya'nın Real Madrid takımıyla oynadığı müsabakayı takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'e yaptığı ziyarette bulunan Bakan Bak, final maçını izlemek için Belgrad'a geldi. Stark Arena'da oynanan final maçını takip eden Bakan Bak'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Bak ve Kalın, karşılaşmadan önce de sarı-lacivertli takımın soyunma odasına giderek Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyunculara başarılar diledi.

Stark Arena sarıya büründü

Fenerbahçeli taraftarlar final maçına da büyük ilgi göstererek, salonu adeta "sarıya" boyadı. Gün boyu Belgrad sokaklarında tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 16 bin kapasiteli Stark Arena'ın büyük bölümüne hakim oldu. Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü sarı renkli tişört giymesi de tribünlerde güzel bir görüntü oluşturdu.