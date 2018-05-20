SPOR

MAÇ SONUCU | Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 20.05.2018 20:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doğuş, THY Eurolegue finalinde Real Madrid'e 85-80 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Fenerbahçe, Real Madrid'e yenilince üst üste 2. kez THY Euroleague şampiyonu olma şansını da kaybetti. Fenerbahçe Doğuş geçtiğimiz sezon finalde Olympiakos'u mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

MAÇ SONUCU | Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanyol temsilcisi Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, potaya giderek bulduğu sayılarla 5. dakikada 11-6 öne geçti. Hücumda basit top kayıpları yapan Fenerbahçe Doğuş karşısında Rodriguez'in 3 sayılık basketleriyle skor üreten Real Madrid, 9. dakikada 18-15 öne geçti. İspanyol temsilcisi, ilk periyodu 21-17 öne tamamladı.

İkinci çeyreğe 4-0'lık seriyle giren Real Madrid, farkı 11. dakika içinde 8'e (25-17) çıkarınca Fenerbahçe Doğuş mola almak zorunda kaldı. Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlarla ve Melli'nin skorer oyunuyla Fenerbahçe Doğuş, 16. dakikada farkı 1'e indirdi: 29-28. Sloukas'ın 3 sayılık basketiyle devrenin sonunda öne geçen Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan taraf yine Real Madrid oldu. Periyoda 7-0'lık seriyle giren İspanyol temsilcisi, 22. dakikada skoru 45-40 yaptı. Causeur'la etkili olan Real Madrid, çeyreğin sonunda farkı 8 sayıya çıkararak final periyoduna 63-55 önde girdi.

Final periyoduna hücumda kötü başlayan Fenerbahçe Doğuş karşısında Real Madrid, 34. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 71-61. Müsabakanın 36. dakikasında farkı 11 sayıya (74-63) taşıyan İspanyol ekibi, karşısında Melli'nin performansıyla ayakta kalmaya çalışan Fenerbahçe Doğuş, bitime 2 dakika kala farkı 5'e indirdi: 74-69. Son 1 dakika 4 saniyeye 81-78 geride giren Fenerbahçe Doğuş, pes etmedi ve son 22 saniyeye girilirken Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle farkı 3'e çekti: 81-78. Taktik faullerde hata yapmayan Real Madrid, sahadan 85-80 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Salon: Stark Arena
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya)
Real Madrid: Campazzo, Causeur 17, Doncic 15, Reyes 6, Ayon 4, Randolph 3, Fernandez 5, Carroll 9, Tavares 8, Llull 5, Thompkins 10, Taylor 3
Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 14, Guduric, Kalinic 7, Vesely 3, Ahmet Düverioğlu 8, Melli 28, Sloukas 7, Ali Muhammed 7, Datome 6, Nunnaly
1. Periyot: 21-17
Devre: 38-40
3. Periyot: 63-55
Beş faulle oyundan çıkanlar: 39.28 Vesely, 39.48 Datome (Fenerbahçe Doğuş), 37.19 LLull, 39.22 Doncic (Real Madrid)

REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında İspanya'nın Real Madrid takımıyla oynadığı müsabakayı takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'e yaptığı ziyarette bulunan Bakan Bak, final maçını izlemek için Belgrad'a geldi. Stark Arena'da oynanan final maçını takip eden Bakan Bak'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Bak ve Kalın, karşılaşmadan önce de sarı-lacivertli takımın soyunma odasına giderek Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyunculara başarılar diledi.

Stark Arena sarıya büründü
Fenerbahçeli taraftarlar final maçına da büyük ilgi göstererek, salonu adeta "sarıya" boyadı. Gün boyu Belgrad sokaklarında tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 16 bin kapasiteli Stark Arena'ın büyük bölümüne hakim oldu. Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü sarı renkli tişört giymesi de tribünlerde güzel bir görüntü oluşturdu.

Aziz Yıldırım maça gelmedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı salondan takip etmedi. Zalgiris'le oynanan ilk maça kulübün asbaşkanlarından Nihat Özbağı'nın vefat eden babası Ahmet Özbağı'nın cenazesine katıldığı için gelemeyen Yıldırım, finalde de yer almadı. Sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Mithat Yenigün, genel sekreter Mahmut Uslu, basketboldan sorumlu asbaşkan Ozan Balaban ile asbaşkan Ahmet Önder Fırat salonda bulunarak takımlarına destek oldu.

PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı canlı yayın (BeIN Sports Euroleague final maçı şifresiz izle)Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı canlı yayın (BeIN Sports Euroleague final maçı şifresiz izle)
Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid Euroleague final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid Euroleague final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş real madrid Fenerbahçe Doğuş zelijko obradovic

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Demba Ba Beşiktaş'ta!

Demba Ba Beşiktaş'ta!

MAÇ SONUCU | Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

MAÇ SONUCU | Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

Galatasaray taraftarından Rıza Kocaoğlu'na tepki

Galatasaray taraftarından Rıza Kocaoğlu'na tepki

Aykut Kocaman Kuyt'ın jübilesinde Liverpool'un başına geçecek

Aykut Kocaman Kuyt'ın jübilesinde Liverpool'un başına geçecek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 21 yorum
Hadi Madrid bastır parçala onları
kanı bozuk
Ben bir GS liyim umarım fener de bu şampiyonluk maçını kazanır inşallah haydi kanarya
umarım fb kazanır Türkiye kazanır
fenerim hadı gözümü seveyim
Futbol kadar ilgi çekmemiş :)
İKİSİDE BİZANS TAKIMI..HANGİSİ KAZANIRSA KAZANSIN BİZE NE....
süperligdende teneke alcaklarmış bu sezonda
kumpas varmı bi araştırın :D
artik çirleflikten vazgecin.ŞAMPİYON ÖNÜNDE EĞILİN.PİS FEVLILER
Ezikler bu yıl size kupa falan yok peynir tenekelerinden kupa yaptıralım bunlara .
Ne maçı Basket mi ? hiç sevmem Kız sporu tık tık tık elle bu ne la :))
fener gene hüsran o kadar kayıt parası ver geri kazanama zararına bir turnuva klüpler için sorsan çok plestijli nba tarihinin en kötü macı bunun fünalinden daha çok heycanlıdır
Hahhaa ellerinde bir basket kaldi oda gitti ????????
yurt dışında net bir türkiye düşmanlığı var maçı izliyen net olarak görmüştür zaten futboldada aynı basketboldada aynı türkiyeyi temsil eden her takıma aynı şey yapılıyor rezalet
Aziz tamam
sevindim dersem yalan olur..ülke adına kötü..ama iyiki de kazanmadılar..çok konuşuyorlar yaaa..bu huyları çok götü..övünüp duruyorlar yok sizi 6-0 yenmiştik falan diye hem de yıllardır..6-0 dan önce yada sonrasına hiç mi hiç baktıkları yok..baksalar zaten konuşamazlar..
Iyi de Akhisara TR kupasini kaptır..GS ye Sampiyonluk kupasını kaptır, Madride Avrupa kupasını kaptır..bu ne yaa? insan 3 den 1 ini bari alir...!
her zamanki sıralamaları futbol basketbol ne farkederki alışkınlar 1. nin arkasından gelmek her zaman her yerde 2.likte iyidir alıştılar zaten
Bobi Dixsonu çok az oynattı koç anlam veremedim en azından 3. Be 4. Çeyreklerde iyi süre verseydi maci alırdık bence
Go home aziz
Diğer Haberler
Zalgiris CSKA Moskova'yı 79-77 yenerek THY Euroleague'de 3. oldu

Zalgiris CSKA Moskova'yı 79-77 yenerek THY Euroleague'de 3. oldu

MAÇ SONUCU | Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

MAÇ SONUCU | Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı canlı yayın (BeIN Sports Euroleague final maçı şifresiz izle)

Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı canlı yayın (BeIN Sports Euroleague final maçı şifresiz izle)

Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid Euroleague final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid Euroleague final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Finalin gözdesi Luka Doncic olacak

Finalin gözdesi Luka Doncic olacak

Obradovic: Mutlu sona ulaşmak istiyoruz

Obradovic: Mutlu sona ulaşmak istiyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.