MAÇ SONUCU | Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanyol temsilcisi Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 yenerek şampiyon oldu.
Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, potaya giderek bulduğu sayılarla 5. dakikada 11-6 öne geçti. Hücumda basit top kayıpları yapan Fenerbahçe Doğuş karşısında Rodriguez'in 3 sayılık basketleriyle skor üreten Real Madrid, 9. dakikada 18-15 öne geçti. İspanyol temsilcisi, ilk periyodu 21-17 öne tamamladı.
İkinci çeyreğe 4-0'lık seriyle giren Real Madrid, farkı 11. dakika içinde 8'e (25-17) çıkarınca Fenerbahçe Doğuş mola almak zorunda kaldı. Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlarla ve Melli'nin skorer oyunuyla Fenerbahçe Doğuş, 16. dakikada farkı 1'e indirdi: 29-28. Sloukas'ın 3 sayılık basketiyle devrenin sonunda öne geçen Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.
Üçüncü periyoda iyi başlayan taraf yine Real Madrid oldu. Periyoda 7-0'lık seriyle giren İspanyol temsilcisi, 22. dakikada skoru 45-40 yaptı. Causeur'la etkili olan Real Madrid, çeyreğin sonunda farkı 8 sayıya çıkararak final periyoduna 63-55 önde girdi.
Final periyoduna hücumda kötü başlayan Fenerbahçe Doğuş karşısında Real Madrid, 34. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 71-61. Müsabakanın 36. dakikasında farkı 11 sayıya (74-63) taşıyan İspanyol ekibi, karşısında Melli'nin performansıyla ayakta kalmaya çalışan Fenerbahçe Doğuş, bitime 2 dakika kala farkı 5'e indirdi: 74-69. Son 1 dakika 4 saniyeye 81-78 geride giren Fenerbahçe Doğuş, pes etmedi ve son 22 saniyeye girilirken Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle farkı 3'e çekti: 81-78. Taktik faullerde hata yapmayan Real Madrid, sahadan 85-80 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.
Salon: Stark Arena
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya)
Real Madrid: Campazzo, Causeur 17, Doncic 15, Reyes 6, Ayon 4, Randolph 3, Fernandez 5, Carroll 9, Tavares 8, Llull 5, Thompkins 10, Taylor 3
Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 14, Guduric, Kalinic 7, Vesely 3, Ahmet Düverioğlu 8, Melli 28, Sloukas 7, Ali Muhammed 7, Datome 6, Nunnaly
1. Periyot: 21-17
Devre: 38-40
3. Periyot: 63-55
Beş faulle oyundan çıkanlar: 39.28 Vesely, 39.48 Datome (Fenerbahçe Doğuş), 37.19 LLull, 39.22 Doncic (Real Madrid)
REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında İspanya'nın Real Madrid takımıyla oynadığı müsabakayı takip etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'e yaptığı ziyarette bulunan Bakan Bak, final maçını izlemek için Belgrad'a geldi. Stark Arena'da oynanan final maçını takip eden Bakan Bak'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Bak ve Kalın, karşılaşmadan önce de sarı-lacivertli takımın soyunma odasına giderek Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyunculara başarılar diledi.
Stark Arena sarıya büründü
Fenerbahçeli taraftarlar final maçına da büyük ilgi göstererek, salonu adeta "sarıya" boyadı. Gün boyu Belgrad sokaklarında tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 16 bin kapasiteli Stark Arena'ın büyük bölümüne hakim oldu. Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü sarı renkli tişört giymesi de tribünlerde güzel bir görüntü oluşturdu.
Aziz Yıldırım maça gelmedi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı salondan takip etmedi. Zalgiris'le oynanan ilk maça kulübün asbaşkanlarından Nihat Özbağı'nın vefat eden babası Ahmet Özbağı'nın cenazesine katıldığı için gelemeyen Yıldırım, finalde de yer almadı. Sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Mithat Yenigün, genel sekreter Mahmut Uslu, basketboldan sorumlu asbaşkan Ozan Balaban ile asbaşkan Ahmet Önder Fırat salonda bulunarak takımlarına destek oldu.
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