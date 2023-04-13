MAÇ SONUCU: Real Madrid, Chelsea'ye ilk darbeyi vurdu ve tur kapısını araladı! Karim Benzema ve Marco Asensio, rövanş öncesi avantajı getirdi...

Son dakika haberleri: Real Madrid ile Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında kozlarını paylaştı. 90 dakikası nefes kesen ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf Real Madrid oldu. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Karim Benzema ve 74. dakikada Marco Asensio kaydetti.

Chelsea'de Ben Chilwell, 59. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, İngiltere'de oynanacak olan rövanş öncesinde avantajlı duruma geçti. Eşleşmenin rövanşı, 18 Nisan Salı günü Stamford Bridge'de oynanacak.

