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MAÇ SONUCU | Sheffield United 0-2 Liverpool

01.03.2021 08:06 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Sheffield United 0-2 Liverpool

Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, ligin son sırasındaki Sheffield United'ı deplasmanda 2-0 yendi ve 4 maç sonra kazandı.

Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool deplasmanda Sheffield United ile karşılaştı. Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Liverpool 4 maç sonra kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 48. dakikada Jones ile 64. dakikada Firmino'nun şutunda Bryan'ın kendi kalesine yaptığı vuruşun ardından geldi.

Liverpool'da milli oyuncumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 43 yaptı ve 45 puanlı West Ham ile 44 puanlı Chelsea'nin ardından 6. sırada yer aldı. Üst üste 4, toplamda ise 21. yenilgisini alan Sheffield United ise 11 puanla ligin dibinde kaldı.

Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool evinde Chelsea ile karşılaşacakken, Sheffield United ise evinde Aston Villa'yı konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Liverpool
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