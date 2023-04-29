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MAÇ SONUCU: Trabzonspor, Konya'da da kazanamadı! 10 kişi kalan Fırtına yine kaybetti...

29.04.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında arabam.com Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakada heyecan fırtınası yaşandı. Konya'da oynanan karşılaşmada kazanan taraf ev sahibi ekip oldu. 1-0 öne geçen Trabzonspor, skoru koruyamadı. Bunun yanı sıra, Anastasios Bakasetas'ın kırmızı kart görmesiyle birlikte maçı 10 kişi tamamladı. İşte detaylar...

MAÇ SONUCU: Trabzonspor, Konya'da da kazanamadı! 10 kişi kalan Fırtına yine kaybetti...

Son dakika haberleri: arabam.com Konyaspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da birçok pozisyon yakaladığı ve büyük bir mücadele sergilediği müsabakada kazanan taraf Konyaspor oldu.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Konyaspor'un 2-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, 12. dakikada Marek Hamsik'in golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor ise 37. dakikada Alejandro Pozuelo ve 85. dakikada Soner Dikmen'in sayılarıyla 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Bordo - mavililerde Marek Hamsik, 45+5. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Konyaspor, puanını 45'e yükseltti ve 6. sırada yer buldu. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 45 puanla 7. basamakta yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Ankaragücü'nü konuk edecek. Konyaspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

HAMSIK PERDEYİ AÇTI

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Trabzonspor, 12. dakikada bir korner kazandı. Kullanılan köşe vuruşu sonrasında boşa düşen topu Mahmoud Trezeguet, sol ayağıyla tamamlamak istedi. Mısırlı yıldızın vuruşu Marek Hamsik'e geldi. Slovak yıldızın altı pas içindeki şutu ağlarla buluştu ve bordo - mavililer 1-0 öne geçti.

POZUELO SKORU EŞİTLEDİ!

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Konyaspor, 37. dakikada Alejandro Pozuelo ile eşitliği sağladı! Sol kanattan gelişen atakta Moreno, çok şık bir çalımla rakibini ekarte ederek ceza sahasına girdi. İçeriye yerden sert bir orta yapan Moreno'nun pasını kontrol eden Pozuelo, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve skora 1-1'lik beraberliği getirdi.

BARDHI VURDU OLMADI, UMUT BOZOK'UN İSE AYAĞI KAYDI!

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Bordo - mavililer, 42. dakikada çok etkili geldi. Rakip yarı alanda topla buluşan Marek Hamsik, arka direkteki Enis Bardhi'yi gördü. Kontrolünü yapan Bardhi'nin vuruşu, kaleci Sehic'ten döndü. Dönen topa vurmak isteyen Umut Bozok'un ise ayağı kaydı ve meşin yuvarlak, tehlike alanının dışına çıktı.

BAKASETAS, VAR SONRASI KIZARDI!

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Trabzonspor, 45+5. dakikada 10 kişi kaldı! Anastasios Bakasetas, Soner Dikmen ile girdiği top kapma mücadelesinde yerde kaldı. Soner Dikmen de darbe aldığını işaret ederek kendisini yere bıraktı. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Bakasetas'ın faulünü belirledi ve Yunan yıldızı kırmızı kartla ihraç etti.

KONYASPOR, 85'TE GERİ DÖNDÜ!

Konyaspor, 85. dakikada 2-1'lik üstünlük yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Guilherme'nin yaptığı ortaya yükselen Soner Dikmen, kafa vuruşuyla Uğurcan'ı mağlup etti ve takımını 2-1 öne geçirdi.

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