MAÇ SONUCU: Trabzonspor, Pendikspor'u Onuachu ve Bakasetas ile devirdi! 3 gol, 1 kırmızı kart...

Son dakika haberleri: Trabzonspor ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele gösterdiği ve yüksek heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Trabzonspor oldu.

Papara Park'ta oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Paul Onuachu ve 27. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti. Pendikspor'un tek sayısı ise 36. dakikada Endri Çekiçi'den geldi.

Bordo - mavililerde Batista Mendy, 72. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından Trabzonspor puanını 12'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Pendikspor ise 4 puanla 17. basamakta yer buldu.

Trabzonspor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Pendikspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.

ONUACHU YİNE ATTI: 1-0!

Trabzonspor, karşılaşmaya adeta 1-0 önde başladı! Müsabakanın henüz 2. dakikasında bir köşe vuruşu kazanan bordo - mavililerde topun başına Bakasetas geçti. Yunan yıldızın ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Paul Onuachu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

BAKASETAS FRİKİKTEN VURDU, SEKEN TOP GOL OLDU!

Mücadelenin 27. dakikasında gelişen atakta Pendikspor savunmasının elle müdahalesi sonrası Trabzonspor, ceza yayı üzerinde frikik kazandı. Topun başına geçen Anastasios Bakasetas'ın direkt kaleye yaptığı vuruş, baraja çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 2-0!

ÇEKİÇİ, FARKI 1'E İNDİRDİ!

Trabzonspor'da Mendy'nin kendi yarı alanında hazırlık pası yaptığı esnada kaptırdığı top sonrası savunma 3'e 2 yakalandı. Midtsjö'nün ceza sahasının solunda hareketlenen Endri Çekiçi'ye attığı pas sonrası Arnavut futbolcu yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve skor 2-1'e geldi.

MENDY İKİNCİ SARIDAN KIZARDI!

Trabzonspor, 72. dakikada 10 kişi kaldı. Bordo - mavililerde sarı kartı bulunan Batista Mendy, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı karta oyundan ihraç edildi.

BJELICA'DAN TEK FARKLI TERCİH

Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre tek farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Nenad Bjelica, geçen hafta oyunun son bölümlerinde yediği gollerle maçtan mağlubiyetle ayrılan takımın kadrosunu büyük ölçüde korudu.

Hırvat teknik adam sadece Abdülkadir Ömür'ü yedek kulübesine çekerken bu oyuncunun yerine Trezeguet'i 11'de sahaya sürdü.

TREZEGUET, 4 HAFTA SONRA 11'DE

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet, ligde 4 hafta aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligin ikinci haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan Mısırlı oyuncu, sakatlığının düzelmesinin ardından ilk kez 11'de görev yaptı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Nicolas Pepe, Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez, forma giyemedi. Corendon Alanyaspor'dan kadroya katılan Umut Güneş ilk kez maç kadrosuna alınırken, sakatlıktan çıkan Jens Stryger Larsen de kadroda yer aldı.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzonspor taraftarları, geçen hafta Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park'ta tribünlerin büyük bölümünde boşluklar yer alırken az sayıda taraftar, takımlarına destek verdi. Konuk takım tribününde ise 3 taraftar yer aldı.



