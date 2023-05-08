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MAÇ SONUCU: Trabzonspor, Umut Bozok ile nefes aldı! Ankaragücü'nü 2 farklı geçtiler...

08.05.2023 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, bordo - mavililerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Trabzonspor, bu sonuçla birlikte teknik direktör Nenad Bjelica ile ilk galibiyetini almış oldu.

MAÇ SONUCU: Trabzonspor, Umut Bozok ile nefes aldı! Ankaragücü'nü 2 farklı geçtiler...

Trabzonspor ile Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf Trabzonspor oldu.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. ve 62. dakikalarda Umut Bozok kaydetti.

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Ankaragücü'nde Kitsiou ve teknik direktör Tolunay Kafkas, 10. dakikada gördükleri kırmızı kartlarla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından 5 maç aradan sonra galibiyet alan Trabzonspor, puanını 48'e yükseltti ve 7. sırada yer buldu. İki maçtır kazanamayan Ankaragücü ise 35 puanla 13. basamakta yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Ankaragücü ise Antalyaspor'u konuk edecek.

NENAD BJELICA İLE İLK GALİBİYET

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Trabzonspor'un başında 3. maçına çıkan teknik direktör Nenad Bjelica, bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini almış oldu. Daha önceki 2 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

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