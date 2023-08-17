MAÇ SONUCU: UEFA Süper Kupa'nın sahibi Manchester City oldu! Penaltılar sonunda...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük heyecana sahne olan maçta kazananı penaltılar belirledi.
Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Sevilla, 25. dakikada En-Nesyri ile öne geçti. Manchester City, 63. dakikada Palmer ile cevap verdi ve başka gol olmayınca penaltılara gidildi.
Penaltılarda ise 5-4'lük üstünlüğü yakalayan Manchester City UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren taraf oldu.