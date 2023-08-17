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MAÇ SONUCU: UEFA Süper Kupa'nın sahibi Manchester City oldu! Penaltılar sonunda...

17.08.2023 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla kozlarını UEFA Süper Kupa finalinde paylaştı. 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada direkt olarak penaltılara gitti. Penaltılarda ise kazanan taraf Manchester City oldu.

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük heyecana sahne olan maçta kazananı penaltılar belirledi.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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Sevilla, 25. dakikada En-Nesyri ile öne geçti. Manchester City, 63. dakikada Palmer ile cevap verdi ve başka gol olmayınca penaltılara gidildi.

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Penaltılarda ise 5-4'lük üstünlüğü yakalayan Manchester City UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren taraf oldu.

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