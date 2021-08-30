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MAÇ SONUCU | Wolverhampton 0-1 Manchester United

30.08.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 yıl aradan sonra Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katan Manchester United, Wolverhampton karşısında galibiyete tek golle uzandı.

MAÇ SONUCU | Wolverhampton 0-1 Manchester United

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golü, 80. dakikada Mason Greenwood attı.

Deplasmanda oynadığı son 28 maçta yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

Manchester temsilcisinin başında 100. lig maçına çıkan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferler Raphael Varane ve Jadon Sancho'ya ilk 11'de şans verirken, 12 yıl aradan sonra eski takımına dönen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kadroda yer almadı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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