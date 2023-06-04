MAÇ SONUCU: Yarı finalde inanılmaz bir maç! Bodrumspor, 90+'da 2 gol birden buldu ve Eyüpspor'u eleyerek finale yükseldi...

Son dakika haberleri: Bodrumspor ile Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan ve oldukça yüksek bir tempoda oynanan müsabakada kazanan taraf Bodrumspor oldu.

BODRUMSPOR FİNALDE!

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından toplam skorda da 2-1'lik üstünlüğü eline geçiren Bodrumspor, Eyüpspor'u eleyerek finale yükseldi.

Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 90+2. dakikada Üzeyir ve 90+8. dakikada Süleyman kaydetti.

BODRUMSPOR, TARİH YAZMAYA ÇOK YAKIN

Bodrumspor, play-off finalinde Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip, mücadeleyi kazanması halinde tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşayacak.

ARDA TURAN'IN HAYAL KIRIKLIĞI

Süper Lig'e çıkma hayalleri yarı finalde suya düşen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.



