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MAÇ SONUCU: Yarı finalde inanılmaz bir maç! Bodrumspor, 90+'da 2 gol birden buldu ve Eyüpspor'u eleyerek finale yükseldi...

04.06.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrumspor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi. 90 dakikası heyecan fırtınasına sahne olan ve her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta gülen taraf Bodrumspor oldu. Ev sahibi ekip, 90. dakikadan sonra bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak toplam skoru 2-1'e getirdi ve adını finale yazdıran takım oldu. İşte detaylar...

MAÇ SONUCU: Yarı finalde inanılmaz bir maç! Bodrumspor, 90+'da 2 gol birden buldu ve Eyüpspor'u eleyerek finale yükseldi...

Son dakika haberleri: Bodrumspor ile Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan ve oldukça yüksek bir tempoda oynanan müsabakada kazanan taraf Bodrumspor oldu.

BODRUMSPOR FİNALDE!

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Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından toplam skorda da 2-1'lik üstünlüğü eline geçiren Bodrumspor, Eyüpspor'u eleyerek finale yükseldi.

Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 90+2. dakikada Üzeyir ve 90+8. dakikada Süleyman kaydetti.

BODRUMSPOR, TARİH YAZMAYA ÇOK YAKIN

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Bodrumspor, play-off finalinde Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip, mücadeleyi kazanması halinde tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşayacak.

ARDA TURAN'IN HAYAL KIRIKLIĞI

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Süper Lig'e çıkma hayalleri yarı finalde suya düşen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.


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