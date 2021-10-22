MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 2-1 Altay

Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Altay ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-1'lık skorla kazandı.

İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen mücadelede Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller, 57. dakikada Tetteh ve 68. dakikada penaltıdan Adem Büyük ile geldi. Altay'ın tek sayısını ise 84. dakikada penaltıdan Bamba kaydetti.

Bu sonucun ardından Marius Sumudica ile oynadığı 2 maçtan 6 puan çıkaran Yeni Malatyaspor puanını 12'ye yükseldi ve üst sıralara doğru hareketlendi. Üst üste 3. yenilgisini alan Altay ise 15 puanda kaldı.

Altay, üç maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 3 maç kaybetti ve 2002'den sonra ilk kez bu seviyede kötü bir seri yaşadı. Öte yandan Yeni Malatyaspor'un iç sahada attığı 8 golün 5'inde Adem Büyük katkı sağladı [3 gol & 2 asist].

Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecekken, Altay evinde Sivasspor'u konuk edecek.

