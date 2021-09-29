MAÇ SONUCU | Zenit 4-0 Malmö

Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta maçında Zenit, grubun zayıf ekibi Malmö'yü ağırladı. Gazprom Arena'da oynanan mücadeleyi Zenit, 4-0'lık skorla kazandı.
Zenit'e galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Claudinho, 49. dakikada Kuzyayev, 80. dakikada Sutormin ve 90+5. dakikada Wendel'den geldi. Malmö'de Ahmedhodzic, karşılaşmanın 53. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Rus temsilcisi bu skorla, Devler Ligi'nde 8 maçlık galibiyet hasretini noktaladı.
İlk maçında Chelsea'ye 1-0 yenilen Zenig, böylece ilk puanlarını alırken, açılış haftasında Juventus'a 3-0 mağlup olan Malmö, grupta puansız kaldı.
H Grubu'nun 3. hafta fikstüründe Zenit evinde Juventus'u ağırlayacakken, Malmö ise zorlu Chelsea deplasmanına gidecek.
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