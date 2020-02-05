SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. MAÇ SONUCU | Zenit-Fenerbahçe Beko: 68-73 (THY Euroleague)

MAÇ SONUCU | Zenit-Fenerbahçe Beko: 68-73 (THY Euroleague)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 05.02.2020 22:43 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Zenit'i 73-68 yendi. Avrupa Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan Sarı-Lacivertli takım, üst üste 3. olmak üzere 11. galibiyetini alarak play-off potasına girdi. Zenit ise 16. kez mağlup oldu.

MAÇ SONUCU | Zenit-Fenerbahçe Beko: 68-73 (THY Euroleague)

Zenit 68 - 73 Fenerbahçe Beko

Salon: Yubileyny
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Zenit: Albicy 3, Hollins 16, Thomas 13, Trushkin 3, Zubkov 2, Ayon 16, Voronov 5, Abromaitis 10, Ponkrashov, Shevchuk
Fenerbahçe Beko: Sloukas 12, Datome 11, De Colo 6, Williams 9, Vesely 11, Kalinic 3, Westermann 13, Thomas 6, Nunnally 2

1. Periyot: 15-19
Devre: 32-41
3. Periyot: 50-54
5 Faulle çıkanlar: 36.13 Vesely, 37.02 Thomas (Fenerbahçe Beko)

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikasını Fenerbahçe Beko 9-6 önde geçti. Ribauntlarda üstünlük kuran Zenit, bulduğu 7-0'lık seriyle 7. dakikada 13-9 üstünlük kurdu. Sloukas, Vesely, Datome ve Williams'ın elinden 10-0'lık seri bulan sarı-lacivertliler, son saniyelerde yediği baskete engel olamasa da ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, arka arkaya isabetli şutlar atarak 14. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 17-30. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 17. dakikada 17 sayılık (20-37) fark yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, devre arasına 41-32 galip durumda girdi.

Mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 4 sayıya kadar (44-48) indirdi. Kalan bölümde iki takımın da skor üretmekte zorlandı ve üçüncü çeyrek 54-50 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle sona erdi.

Son periyotta Westermann ve Williams'ın dış atışlardan kaydettiği isabetli şutlarla skor üreten Fenerbahçe Beko, sahadan 73-68 galip ayrıldı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
PARTNERKöpeklerin terliklerle imtihanları!Köpeklerin terliklerle imtihanları!
Anadolu Efes doludizginAnadolu Efes doludizgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zenit Fenerbahçe Beko THY Euroleague

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Ünlü teknik direktör resmen açıklandı

Ünlü teknik direktör resmen açıklandı

Beşiktaş'ta şoke eden kriz

Beşiktaş'ta şoke eden kriz

''Futbol konuşabileceğimiz bir gün değil''

''Futbol konuşabileceğimiz bir gün değil''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Haftanın MVP'si Larkin

Haftanın MVP'si Larkin

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MAÇ SONUCU | Zenit-Fenerbahçe Beko: 68-73 (THY Euroleague)

F.Bahçe Beko seriyi sürdürdü

ÖZET | CSKA Moskova - Anadolu Efes maç sonucu

Efes, CSKA'dan rövanşı aldı

THY Euroleague’de 22. haftasında Türk takımlarından 2’de 2

Euroleague’de Türk takımlarından 2’de 2

ÖZET | Kızılyıldız 78 - 85 Anadolu Efes (Euroleague)

Anadolu Efes doludizgin

MAÇ SONUCU | ALBA Berlin-Fenerbahçe Beko: 70-74 (THY Euroleague)

F.Bahçe Beko tutulmuyor

Shane Larkin ulaşılması zor rekora imza attı

Larkin ulaşılması zor rekora imza attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.