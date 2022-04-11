Maç sonunda açıkladı! "Fenerbahçe'nin golü iptal edilmeliydi!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek taraftarlarını sevince boğdu. Sarı - lacivertlilerin ikinci golünden önce yaşanan pozisyon ise sosyal medyada gündeme gelmişti. Serdar Dursun'un golü öncesindeki hareketi için yapılan yorum ise Galatasaray taraftarlarını isyan ettirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, ağırladığı Galatasaray'ı Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar, Serdar Dursun'un attığı golde faul olduğu yönünde itirazlarda bulunmuşlardı.

Spor yorumcusu Deniz Çoban, beIN Trio programında yaptığı yorumla olay yarattı. Çoban, Fenerbahçe'nin ikinci golünde Serdar Dursun'un faul yaptığını dile getirdi.

İŞTE ÇOBAN'IN YORUMLARI...

"ÇOK NET BİR ŞEKİLDE ÇENESİNE VURUYOR"



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Soru: "Maçın 68. dakikasında Serdar Dursun'un golünden önce Taylan'a faul var mı?"

"Sadece formadan çekme olsa ben onu ihlal olarak değerlendirmeyebilirim de belki... Çünkü yoruma girer. Yaklaşmasın diye elini koyuyor. O sırada da formadan da tutuyor. Ama ondan sonra ister dikkatsiz deyin, ister kontrolsüz deyin o eli oradan çekip ve çok net bir şekilde oyuncunun çenesine vuruyor."

"VAR'IN KARIŞMASI GEREKİRDİ"

"Taylan'ın numara yaptığını ve abarttığını düşünmüyorum. Çekim o kadar güzel ki yanağındaki titremeyi görüyoruz. Bu kalitedeki bir görüntü VAR'a gidiyorsa ben Volkan Bayarslan'ın karışması gerektiğini düşünüyorum. Çok net bir faul ve beraberinde sarı kart gerektirir."

