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Maç sonunda açıkladı! "Fenerbahçe'nin golü iptal edilmeliydi!"

11.04.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmiş ve son 8 maçta 7. galibiyetini almıştı. Sarı - lacivertlilerin gollerini 26'da Miha Zajc ve 68'de Serdar Dursun kaydetti. Spor yorumcusu Deniz Çoban, Fenerbahçe'nin ikinci golünde faul olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Maç sonunda açıkladı! "Fenerbahçe'nin golü iptal edilmeliydi!"
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek taraftarlarını sevince boğdu. Sarı - lacivertlilerin ikinci golünden önce yaşanan pozisyon ise sosyal medyada gündeme gelmişti. Serdar Dursun'un golü öncesindeki hareketi için yapılan yorum ise Galatasaray taraftarlarını isyan ettirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, ağırladığı Galatasaray'ı Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar, Serdar Dursun'un attığı golde faul olduğu yönünde itirazlarda bulunmuşlardı.

Spor yorumcusu Deniz Çoban, beIN Trio programında yaptığı yorumla olay yarattı. Çoban, Fenerbahçe'nin ikinci golünde Serdar Dursun'un faul yaptığını dile getirdi.

İŞTE ÇOBAN'IN YORUMLARI...

"ÇOK NET BİR ŞEKİLDE ÇENESİNE VURUYOR"

Faul
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Soru: "Maçın 68. dakikasında Serdar Dursun'un golünden önce Taylan'a faul var mı?"

"Sadece formadan çekme olsa ben onu ihlal olarak değerlendirmeyebilirim de belki... Çünkü yoruma girer. Yaklaşmasın diye elini koyuyor. O sırada da formadan da tutuyor. Ama ondan sonra ister dikkatsiz deyin, ister kontrolsüz deyin o eli oradan çekip ve çok net bir şekilde oyuncunun çenesine vuruyor."

"VAR'IN KARIŞMASI GEREKİRDİ"

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"Taylan'ın numara yaptığını ve abarttığını düşünmüyorum. Çekim o kadar güzel ki yanağındaki titremeyi görüyoruz. Bu kalitedeki bir görüntü VAR'a gidiyorsa ben Volkan Bayarslan'ın karışması gerektiğini düşünüyorum. Çok net bir faul ve beraberinde sarı kart gerektirir."

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Taylan Antalyalı Serdar Dursun
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