MAÇ TAKVİMİ 6 EYLÜL 2022: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün kimin maçı var, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi ile başlayacak haftada 6 Eylül Salı günü canlı olarak ekrana gelecek maçlar merak edildi. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 6 Eylül 2022 Salı günü oynanacak maçlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

G Grubu: 19:45 Borussia Dortmund - Kopenhag (Exxen)

E Grubu: 19:45 Dinamo Zagreb - Chelsea (TV 8,5)

E Grubu: 22:00 Salzburg - Milan (Exxen)

F Grubu: 22:00 Celtic - Real Madrid (TV 8,5)

F Grubu: 22:00 RB Leipzig - Shakthar (Exxen)

G Grubu: 22:00 Sevilla - Manchester City (Exxen)

H Grubu: 22:00 PSG - Juventus (Exxen)

H Grubu: 22:00 Benfica - Maccabi Haifa (Exxen)

