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MAÇ TAKVİMİ 6 EYLÜL 2022: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

06.09.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün kimin maçı var? 6 Eylül 2022 Salı günü futbolu yakından takip eden çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Futbolseverler, Süper Lig'in dışında oynanacak diğer maçlara ilişkin detayları merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 6 Eylül 2022 Salı günü oynanacak maçlar...

MAÇ TAKVİMİ 6 EYLÜL 2022: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün kimin maçı var, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi ile başlayacak haftada 6 Eylül Salı günü canlı olarak ekrana gelecek maçlar merak edildi. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 6 Eylül 2022 Salı günü oynanacak maçlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

G Grubu: 19:45 Borussia Dortmund - Kopenhag (Exxen)

E Grubu: 19:45 Dinamo Zagreb - Chelsea (TV 8,5)

E Grubu: 22:00 Salzburg - Milan (Exxen)

F Grubu: 22:00 Celtic - Real Madrid (TV 8,5)

F Grubu: 22:00 RB Leipzig - Shakthar (Exxen)

G Grubu: 22:00 Sevilla - Manchester City (Exxen)

H Grubu: 22:00 PSG - Juventus (Exxen)

H Grubu: 22:00 Benfica - Maccabi Haifa (Exxen)

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