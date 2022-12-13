SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Maça dakikalar kala sakatlanmıştı! Metehan Baltacı'dan ilk açıklama

Maça dakikalar kala sakatlanmıştı! Metehan Baltacı'dan ilk açıklama

13.12.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 20 yaşındaki oyuncusu Metehan Baltacı, "Baran arkadaşımın maçtan önce ufak bir sakatlığı oldu. Isınmadan sahaya çıktım. Hoca söyledikten ve formayı giydikten sonra hiçbir bahane önemli değil. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım" dedi.

Maça dakikalar kala sakatlanmıştı! Metehan Baltacı'dan ilk açıklama

Galatasaray, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından genç futbolcu Metehan Baltacı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Baran Aksaka'nın karşılaşmanın hemen öncesinde sakatlanmasıyla mücadeleye11'de başladığını ifade eden Metehan Baltacı, "Bizim için güzel bir maç oldu. Aslında ben bugün oynamayacaktım. Baran arkadaşımın maçtan önce ufak bir sakatlığı oldu. Isınmadan sahaya çıktım. Hoca söyledikten ve formayı giydikten sonra hiçbir bahane önemli değil. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Daha önce milli takımda ve Galatasaray’ın alt yaş kategorilerinde orta saha oynamıştım. Uzun zamandır oynamıyordum ama en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştım. İyi oynadığımı düşündüm. Hocamıza da bana şans verdiği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"LİGE ÇOK İYİ HAZIRLANIYORUZ"

Kampın iyi geçtiğini söyleyen Metehan, "Kamp süreci güzel geçiyor. Kendimizi lige çok iyi hazırlıyoruz. Hazırlık maçlarının kalitesi de belli. İyi takımlarla oynuyoruz. Bence sonuçtan bağımsız lige çok iyi hazırlanıyoruz. Maçlar güzel geçiyor. Çok pozisyona giriyoruz, maalesef kaçırıyoruz ama bunun mükafatını ligde alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HOCAMIZ BİZE DEĞER VERİYOR"

Teknik direktör Okan Buruk'un genç oyunculara değer verdiğini vurgulayan Metehan Baltacı, "Gençler olarak biz çok mutluyuz. Hocamız bize değer veriyor. Bize verilen bu değerin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Kendisi her zaman, ‘Ben sizin her zaman arkanızdayım. Siz yeter ki iyi olun.’ diyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"TAKIM İÇİNDE AĞABEYİ İLE KÜÇÜĞÜYLE GÜZEL BİR ORTAM VAR"

Takımdaki tecrübeli isimlerin genç oyuncularla çok ilgilendiğini dile getiren Metehan Baltacı, sözlerini şöyle noktaladı:
"Hepsi çok iyi insanlar. Mata, Mertens, Gomis bizimle çok ilgileniyor. Kendi mevkiimde Nelsson ve Abdülkerim ağabey her zaman doğru ve yanlışlarımızı söylüyorlar. Takım içinde ağabeyi ile küçüğüyle güzel bir ortam var. Zaten takımımız genç oluşmuştu. Artık birbirimize ısındık. Son maçlardaki başarımız da ortada. Lige çok iyi bir şekilde başlamak istiyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşallah tam olarak hazır hale gelirizİnşallah tam olarak hazır hale geliriz
Manchester United'ın paylaşımı, düşmanın bile aklına gelmez!Manchester United'ın paylaşımı, düşmanın bile aklına gelmez!
Messi ile Weghorst maç sonunda birbirine girdi! ''Sen çok büyük bir aptalsın''Messi ile Weghorst maç sonunda birbirine girdi! ''Sen çok büyük bir aptalsın''
Anahtar Kelimeler:
galatasaray hazırlık maçı yaşında maçı maçın ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!

Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!

Dünya yeni hamlesini merak ediyordu, korkulan oldu! Rusya tarih vererek duyurdu

Dünya yeni hamlesini merak ediyordu, korkulan oldu! Rusya tarih vererek duyurdu

Pelkas+para teklifini Galatasaray umursamadı ve anlaşma sağladı

Pelkas+para teklifini Galatasaray umursamadı ve anlaşma sağladı

Acun Ilıcalı kötü haberi duyurdu! Deprem etkisi yaratan gelişme...

Acun Ilıcalı kötü haberi duyurdu! Deprem etkisi yaratan gelişme...

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Sevgilileriyle aynı evde farklı yataklarda birlikte oluyordu

Sevgilileriyle aynı evde farklı yataklarda birlikte oluyordu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Bir kale fethedip 'Kral'ım' dedi! Şimdi binlerce tebaa yönetiyor

Bir kale fethedip 'Kral'ım' dedi! Şimdi binlerce tebaa yönetiyor

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.