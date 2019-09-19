Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

Galatasaray, iki yarıda da kalesinde tehlikeli anlar yaşarken sarı-kırmızılılar tecrübeli isimleriyle bu kriz anlarından kayıpsız çıkmayı başardı.
Fernando Muslera ikinci yarıda gelişen bir duran top tehlikesinde çok kritik bir kurtarışa imza attı. Uruguaylı file bekçisinin son anda çıkardığı vuruşu, Mariano da çizgiye yakın bir yerden uzaklaştırdı.
Fernando Muslera, performansıyla taraftarları bir kez daha mest etti ve sosyal medyada tam puan aldı.
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