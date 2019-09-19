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Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 19.09.2019 08:28 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Club Brugge deplasmanında boy gösterdi. Fernando Muslera'nın kritik kurtarışlarıyla maça tutunan sarı-kırmızılıların mücadelesinde kritik anlar yaşandı.

Galatasaray, iki yarıda da kalesinde tehlikeli anlar yaşarken sarı-kırmızılılar tecrübeli isimleriyle bu kriz anlarından kayıpsız çıkmayı başardı.

Fernando Muslera ikinci yarıda gelişen bir duran top tehlikesinde çok kritik bir kurtarışa imza attı. Uruguaylı file bekçisinin son anda çıkardığı vuruşu, Mariano da çizgiye yakın bir yerden uzaklaştırdı.

Fernando Muslera, performansıyla taraftarları bir kez daha mest etti ve sosyal medyada tam puan aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi galatasaray Club Brugge Fernando Muslera

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