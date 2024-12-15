Maça devam edememişti... Jose Mourinho kötü haberi açıkladı! "Maalesef sezonun geri kalanında oynayamayacak!"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"ÖZGÜVENİMİZİ YÜKSELTMEMİZE İZİN VERMEDİLER"

Galibiyeti değerlendiren Jose Mourinho, "İkinci ve üçüncü gol değişikliklerden sonra geldi. Zor bir maç oldu. Dramatik bir maçtı. Baskıyı artırdığımız dönemde golü attık. Daha sonrasında rakip oyunu sürekli durdurmaya ve tempoyu düşürmeye çalıştı. Özgüvenimizi yükseltmemize izin vermediler. Amacımız daha da baskılı oynamaktı. Yaptığımız hatadan golü yedik. Topu istediğimiz gibi çeviremedik" ifadelerini kullandı.

"BİRAZCIK DRAMATİK OLDU"

Maçta yaptığı değişikliklere ayrı bir parantez açan Mourinho, "Değişiklikler birazcık dramatik oldu. Rakip çok vakit geçiriyordu. Kalecileri genç ama bu tarz vakit geçirmeleri çok yaptı." şeklinde konuştu.

"SEZONUN GERİ KALANINDA OYNAYAMAYACAK"

Karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Becao hakkında Mourinho, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. 10'a 10 olduktan sonra Tadic sağ bek, Müldür stoper oynadı. Takımdan iyi oyun beklemedik. Çok fazla baskı, gerginlik ve üzüntü içeren bir maçtı. En önemlisi galip gelmekti. Bu galibiyeti çok iyi bir arkadaşıma, Samet Akaydin'e armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.