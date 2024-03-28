Maça ilk 11'de başlamıştı, attığı rövaşatayla olay olmuştu! Ancelotti'den maç sonu Arda Güler'e özel telefon

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Türkiye'nin 6-1 mağlup olduğu Avusturya maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler'i karşılaşmanın ardından telefonla özel olarak aradı.

ANCELOTTI İLETİŞİME GEÇTİ

İspanyol basınından Defansa Central'de yer alan habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'i yakından takip ettiği ve maçın ardından 19 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği belirtildi.

Ancelotti'nin Arda Güler'i performansından dolayı överek genç yıldızın motivasyonunu yükselttiği aktarıldı.

RÖVAŞATASINA DEĞİNİLDİ

Arda'nın, Real Madrid'in Osasuna ile oynadığı maçta orta sahadan direğe takıldığı, Milli Takım'ın Avusturya ile oynadığı mücadelede ise rövaşatasında kaleciye takıldığı hatırlatıldı. Genç yıldızın, söz konusu pozisyonlarda akrobatik gollere yaklaşsa da fileleri havalandıramadığına değinildi.





