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  4. Maça ilk 11'de başlamıştı, attığı rövaşatayla olay olmuştu! Ancelotti'den maç sonu Arda Güler'e özel telefon

Maça ilk 11'de başlamıştı, attığı rövaşatayla olay olmuştu! Ancelotti'den maç sonu Arda Güler'e özel telefon

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.03.2024 15:27
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Kariyerine Real Madrid'de devam eden milli yıldız Arda Güler, A Milli Takım'ın son oynadığı Avusturya mücadelesine ilk 11'de başlarken karşılaşmanın oynanmasının ardından Ancelotti'den yıldız isme bir telefon geldi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Türkiye'nin 6-1 mağlup olduğu Avusturya maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler'i karşılaşmanın ardından telefonla özel olarak aradı.

ANCELOTTI İLETİŞİME GEÇTİ

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İspanyol basınından Defansa Central'de yer alan habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'i yakından takip ettiği ve maçın ardından 19 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği belirtildi.

Ancelotti'nin Arda Güler'i performansından dolayı överek genç yıldızın motivasyonunu yükselttiği aktarıldı.

RÖVAŞATASINA DEĞİNİLDİ

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Arda'nın, Real Madrid'in Osasuna ile oynadığı maçta orta sahadan direğe takıldığı, Milli Takım'ın Avusturya ile oynadığı mücadelede ise rövaşatasında kaleciye takıldığı hatırlatıldı. Genç yıldızın, söz konusu pozisyonlarda akrobatik gollere yaklaşsa da fileleri havalandıramadığına değinildi.

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