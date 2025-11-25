SPOR

Maça saatler kala açıklandı! Osimhen ve Lemina için kritik duyuru...

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Union Saint-Gilloise maçına çıkacak Galatasaray’da yıldız oyuncular Victor Osimhen ve Lemina’nın sakatlık durumu ile alakalı bir sıcak gelişme duyuruldu. | Galatasaray Haberleri

Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin 5.hafta mücadelesinde evinde Union Saint-Gilloise ile karşılaşırken, sarı-kırmızılı takıma maç öncesine takımın önemli oyuncularından Victor Osimhen ve Lemina’dan müjdeli bir haber geldi.

KADRODA YER ALACAK!

Maça saatler kala açıklandı! Osimhen ve Lemina için kritik duyuru... 1

A Spor'dan Mehmet Özcan'ın haberine göre; son karar verildi. Victor Osimhen ve Mario Lemina, Union Saint-Gilloise maçında kulübede olacak.

OSIMHEN’İN FORMU GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Maça saatler kala açıklandı! Osimhen ve Lemina için kritik duyuru... 2

26 yaşındaki golcü oyuncu dünkü son saha çalışmasına katılmadı ancak salonda çalışmalarını sürdürdü. Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta 12 gole imzasını koyarak adından söz ettirmiş durumda.

OKAN BURUK'UN OSIMHEN AÇIKLAMASI

Maça saatler kala açıklandı! Osimhen ve Lemina için kritik duyuru... 3

Maç öncesi basın toplantısında "Oyuncuların sakatlık durumu nedir? Osimhen'in durumuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?" sorusuna Okan Buruk şöyle yanıt vermişti…
"Son durumlarına birazdan bakacağız antrenman öncesi. Her takımın başına gelebilecek şeyler. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üst üste sakatlıklar, cezalar denk geldi. Kadro sayısı olarak azaldık ama kim oynarsa oynasın bizim için en önemli şey 11 ve güçlü oyuncularla sahaya çıkacağız. Taraftarıyla birleşen, kaliteli oyuncularla sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Bugün ve yarın oyuncularımızın durumuna bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumu belli olacak."

