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  4. Maça saatler kala Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Okan Buruk ile toplantı yapıp talebini iletti...

Maça saatler kala Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Okan Buruk ile toplantı yapıp talebini iletti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2024 14:46 | Son Güncelleme:
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Galatasaray bu akşam Süper Lig'in 23. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda Icardi'nin oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu olurken Okan Buruk bu konu hakkında kararını verdi.

Maça saatler kala Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Okan Buruk ile toplantı yapıp talebini iletti...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Icardi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sakatlıktan yeni çıkan ve geçtiğimiz hafta süre alıp golünü atan Icardi'nin bu akşam Gaziantep FK karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuş durumdaydı. Okan Buruk Icardi hakkında kararını verdi.

İLK 11'DE BAŞLAYACAK

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Maç öncesi Okan Buruk ile konuşan Icardi, Gaziantep FK'ya karşı ilk 11'de başlamak istediğini ve hazır olduğunu söyledi. Okan Buruk da Icardi'nin bu açıklaması sonrası ikna oldu ve Icardi'yi maçın ilk 11'ine yazdı.

KAZANMAK İSTİYORLAR

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Fenerbahçe'nin dün akşam kazanmasının ardından puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, Gaziantep FK engelini aşıp şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor.

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