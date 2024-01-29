Maça saatler kala Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Okan Buruk ile toplantı yapıp talebini iletti...

Galatasaray'da Icardi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sakatlıktan yeni çıkan ve geçtiğimiz hafta süre alıp golünü atan Icardi'nin bu akşam Gaziantep FK karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuş durumdaydı. Okan Buruk Icardi hakkında kararını verdi.

İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Maç öncesi Okan Buruk ile konuşan Icardi, Gaziantep FK'ya karşı ilk 11'de başlamak istediğini ve hazır olduğunu söyledi. Okan Buruk da Icardi'nin bu açıklaması sonrası ikna oldu ve Icardi'yi maçın ilk 11'ine yazdı.

KAZANMAK İSTİYORLAR

Fenerbahçe'nin dün akşam kazanmasının ardından puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, Gaziantep FK engelini aşıp şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor.





