SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Macaristan'da 'eşcinsellik' krizi!

Macaristan'da 'eşcinsellik' krizi!

06.04.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hertha BSC kaleci antrenörü Macar Zsolt Petry, eşcinsellik hakkında konuştuğu bir röportajın ardından ülkedeki polemiklerin yeniden ortaya çıkmasına sebep oldu.

Macaristan'da 'eşcinsellik' krizi!

RB Leipzig'in Macar kalecisi Peter Gulacsi, daha önce yaptığı açıklamalarda Macaristan'da eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini yasaklayan bir yasayı kınamıştı.

Macar milli takımının 30 yaşındaki kalecisi Gulacsi, Facebook'ta 'acsaládazcsalád (Aile, ailedir) hashtegini kullanarak "Herkesin eşitlik hakkı vardır" demişti. "Aynı şekilde her çocuğun, her cinsiyetten, her renkten, herhangi bir dinden mutlu bir ailede büyüme hakkı vardır."

Hertha BSC kaleci antrenörü Macar Zsolt Petry ise, vatandaşı Gulacsi'nin bu açıklamalarını eleştirdi. Magyar Nemzet gazetesine verdiği röportajda Petry, "Avrupa'nın ahlaki açıdan nasıl çökmek üzere olduğunu ve Gulacsi'nin de bu ilgi ve alakasının nereden geldiğini anlayamıyorum" dedi.

Petry'nin açıklamalarına yönelik sosyal medyada ise sert eleştiriler oldu. Taraftarlar, Hertha sportif direktörü Arne Friedrich'ten röportaja tepki vermelerini istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Irkçı saldırı sonrası soyunma odasına gittiler!Irkçı saldırı sonrası soyunma odasına gittiler!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten flaş teravih namazı kararı

Diyanet'ten flaş teravih namazı kararı

Tunceli için korkutan gelişme: İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm

Tunceli için korkutan gelişme: İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm

İşte Fatih Terim'i yıkan olay

İşte Fatih Terim'i yıkan olay

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

Emre, futbolcusundan özür diledi

Emre, futbolcusundan özür diledi

F.Bahçe'ye transferden 40 milyon euro

F.Bahçe'ye transferden 40 milyon euro

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Erol Bulut: 2 ya da 3 transfer ben yaptım

Erol Bulut: 2 ya da 3 transfer ben yaptım

'Eljif Elmas 40 milyon Euro'

'Eljif Elmas 40 milyon Euro'

Diğer Haberler

Macaristan'da 'eşcinsellik' krizi!

Macaristan'da 'eşcinsellik' krizi!

Guardiola'dan UEFA ve FIFA'ye sert tepki: Futbolcuları öldürüyorlar

Guardiola'dan olay sözler: Futbolcuları öldürüyorlar

Valencia, Diakhaby'nin ırkçı saldırıya maruz kaldığını söylemesinin ardından soyunma odasına gitti!

Irkçı saldırı sonrası soyunma odasına gittiler!

Guardiola: Forvet almama ihtimalimiz oldukça yüksek

Guardiola: Forvet almama ihtimalimiz oldukça yüksek

Garry Rodrigues bombası! Olympiakos...

Garry Rodrigues bombası!

Ronaldo'nun yere attığı kaptanlık pazubendi yaklaşık 64 bin avroya satıldı

Ronaldo'nun yere attığı kaptanlık pazubendi, rekor paraya satıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.