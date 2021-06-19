Macaristan Fransa maçı ne zaman? Macaristan Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

EURO 2020'ye Almanya'yı gerisinde bırakarak başlayan Fransa, F grubundaki gözde konumunu korumaya devam ediyor. Almanya'yı mağlup etmesiyle büyük bir avantaja sahip olan Fransa, bugün gerçekleşecek maç Macaristan'ı yenerse son 16'ya kalma şansını yakalayacak. Peki Macaristan Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte iki takımında muhtemel 11'leri...

MACARİSTAN- FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu maçında bugün Macaristan ile Fransa karşı karşıya gelecek. Bugün yaşanacak müsabaka, Budapeşte'de konumlanan Puskás Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Macaristan- Fransa maçı ise Türkiye saati ile 16.00'da TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MACARİSTAN- FRANSA MUHTEMEL 11'LERİ

Macaristan: Gulacsi, Botka, Fiola, Orban, Attila Szalai, Adam Nagy, Lovrencsics, Adam Szalai, Kleinheisler, Schafer, Sallai

Fransa: Lloris, Pavard, Benzema,Varane, Kimpembe, Hernandez, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappe



