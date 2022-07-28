SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Maccabi Netanya Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi

Maccabi Netanya Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi

28.07.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maccabi Netanya Medipol Başakşehir maçı bu akşam nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam temsilcimiz Medipol Başakşehir, İsrail'in köklü ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Maccabi Netanya Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maccabi Netanya Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam İsrail ekibi Maccabi Netanya ile kozlarını paylaşacak. Eleme turu ilk maçında temsilcimiz İstanbul'da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Medipol Başakşehir bu akşam İsrail deplasmanında Maccabi Netanya'yı yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Maccabi Netanya Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABİ NETANYA - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam Medipol Başakşehir deplasmanda Maccabi Netanya ile karşılaşacak. İsrail'de oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek futbolseverler TRT Spor ekranlarından mücadeleyi naklen takip edebilecek.

İLK MAÇ 1-1'LİK BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Temsilcimiz Medipol Başakşehir geçtiğimiz hafta Maccabi Netanya ile kendi sahasında karşı karşıya gelmişti. Zorlu rakibine karşı oldukça iyi mücadele eden Medipol Başakşehir elinden geleni yapsa da mücadeleyi 1-1'lik beraberlikle tamamlamıştı.

TURU GEÇERSE RAKİP MUHTEMEL RAKİPLERİ ŞÖYLE

Medipol Başakşehir bu akşam deplasmanda Maccabi Netanya'yı geçtiği takdirde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik - Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut, Biglia, Szysz, Aleksic (Berkay) Mounir, Okaka

Netanya: Nitzan, Konstantini, Sadeh, Shlomo,Harthetz, Avraham, Takang, Karzev, Twumasi,Itzhak, Rotman

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 16 yıl sonra... İşte Suarez'in yeni takımı!Tam 16 yıl sonra... İşte Suarez'in yeni takımı!
Talisca ortalığı yıktı geçti! Saatlerle yarışıyor...Talisca ortalığı yıktı geçti! Saatlerle yarışıyor...
G.Saray yıldız ismin vizesini çıkarmayı unuttu!G.Saray yıldız ismin vizesini çıkarmayı unuttu!
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir medipol başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında çıldırtan pozisyon! Karşılaşmadan sonra ortaya çıktı...

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında çıldırtan pozisyon! Karşılaşmadan sonra ortaya çıktı...

Fenerbahçe'de gece yarısı operasyon!

Fenerbahçe'de gece yarısı operasyon!

Fenerbahçe'nin yeni yengesi yürek hoplattı

Fenerbahçe'nin yeni yengesi yürek hoplattı

Fenerbahçe maçında kehanet!

Fenerbahçe maçında kehanet!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Zeytinin göz ardı edilen zararı! Dikkat etmezseniz...

Zeytinin göz ardı edilen zararı! Dikkat etmezseniz...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.