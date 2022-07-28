Maccabi Netanya Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam İsrail ekibi Maccabi Netanya ile kozlarını paylaşacak. Eleme turu ilk maçında temsilcimiz İstanbul'da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Medipol Başakşehir bu akşam İsrail deplasmanında Maccabi Netanya'yı yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Maccabi Netanya Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABİ NETANYA - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam Medipol Başakşehir deplasmanda Maccabi Netanya ile karşılaşacak. İsrail'de oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek futbolseverler TRT Spor ekranlarından mücadeleyi naklen takip edebilecek.

İLK MAÇ 1-1'LİK BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Temsilcimiz Medipol Başakşehir geçtiğimiz hafta Maccabi Netanya ile kendi sahasında karşı karşıya gelmişti. Zorlu rakibine karşı oldukça iyi mücadele eden Medipol Başakşehir elinden geleni yapsa da mücadeleyi 1-1'lik beraberlikle tamamlamıştı.

TURU GEÇERSE RAKİP MUHTEMEL RAKİPLERİ ŞÖYLE

Medipol Başakşehir bu akşam deplasmanda Maccabi Netanya'yı geçtiği takdirde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik - Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut, Biglia, Szysz, Aleksic (Berkay) Mounir, Okaka

Netanya: Nitzan, Konstantini, Sadeh, Shlomo,Harthetz, Avraham, Takang, Karzev, Twumasi,Itzhak, Rotman

