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Maçın ardından

28.08.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: - "Alanyaspor gibi kuvvetli, oyun kültürü olan bir takımı yenmek ayrı bir haz"

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Alanyaspor gibi kuvvetli, oyun kültürü olan bir takımı yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen toplantıda, İstanbulspor'un geçen sene oyun kültürüyle PTT 1. Lig'e damga vurduğunu söyledi.

Sezon boyunca bütün maçlarda baskın oyun kültürüyle maç kazanmasını bilen bir takım olduklarını dile getiren Korkmaz, "Süper Lig'in ilk 3 maçında çoğunlukla psikolojik adaptasyon sağlayamamıştık. Biraz kendimize güven problemi yaşıyorduk. Bunu zaman içerisinde aştığımızı düşünüyorum." dedi.

Alanyaspor'un oyun kültürüyle Türk futboluna renk katan bir takım olduğunu dile getiren Korkmaz, şöyle konuştu:

"Buraya gelirken birinci önceliğimiz özellikle top rakip kalecideyken oyun kurabilmesini bozmaktı. Buna karşı yaptığımız hazırlık ilk 30-40 dakika içerisinde meyvesini verdi. Skor gelmedi ama Alanyaspor, oyun kuramadıkça alışkın olmadığı uzun toplara dönmeye başladı. Kaptığımız uzun toplarla hızlı hücumlar geliştirdik."

- "Skor avantajını korumasını bildik"

Korkmaz, ilk yarı pozisyonlar bulduklarını ama skora yansıtamadıklarını ifade etti. İlk yarıdaki stratejilerinin tuttuğunu dile getiren Korkmaz, "İlk 45 dakika, bence Alanyaspor'un oyun ivmesini ve psikolojisini kaybetmesini de sağladı. Devre arasında yaptığımız analizlerde aynı üçüncü bölgede yaptığımız baskıyı ikinci bölgede de düzenli yapmaya başladık. Üçüncü bölgede baskı yapmak enerji işi. 90 dakika yapabileceğimiz bir şey değildi. İkinci yarı bunu çok yapamadık ama ikinci bölgeyi daha iyi paylaşmayı başardık. Bulduğumuz ilk golden sonra da skor avantajını korumasını bildik." ifadelerini kullandı.

17 yıl sonra Süper Lig'deki ilk gollerini atan Ethemi'nin kulüp tarihine geçtiğini vurgulayan Korkmaz, "Alanyaspor gibi kuvvetli, oyun kültürü olan bir takımı yenmek ayrı bir haz, onu söyleyeyim. Ligde pek çok maç kazanırsınız ama kazandığınız maç rakip takımın geniş bir hazırlığı olduğunu bildiğiniz halde buna hazırlanarak, karşılık vererek kazanılan maç çok daha keyifli oluyor. Biraz bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bizim için bay haftası. 3 gün sonra Sivasspor hazırlıklarına başlayacağız." şeklinde konuştu.

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