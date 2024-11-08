Maçın ardından paylaşım rekoru kırdı! Canlı yayında skandal sözler... "Galatasaray'ın sadece Avrupa maçları namuslu şerefli insanlar tarafından yönetiliyor"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 4. maçında İngiliz devi Tottenham ile İstanbul'da karşı karşıya gelirken muhteşem bir oyunla rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler alınan galibiyetin coşkusunu yaşarken, karşılaşma öncesi mücadeleye dair görüşlerini aktaran yorumcu Rıdvan Aksu'nun sözleri sosyal medyada çokça paylaşılırken tepkilere neden oldu.

'TOTTENHAM İNŞALLAH 5 ATAR'

KRT TV'de yayınlanan Futbol Tayfa programının Fenerbahçeli yorumcusu Rıdvan Aksu canlı yayında Galatasaray'ın rakiplerini desteklediğini açıklarken Tottenham için 'inşallah 5 atar' ifadelerini kullandı.

"SADECE AVRUPA MAÇLARI NAMUSLU ŞEREFLİ İNSANLAR TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"

Aksu'nun "Galatasaray'ın bu seneki Avrupa maçlarında rakiplerini destekliyorum. Bu maçta da inşallah Tottenham 5 atar diyorum. Çünkü Galatasaray'ın sadece Avrupa maçları namuslu şerefli insanlar tarafından yönetiliyor. 5-0 Tottenham kazanır diyorum." sözleri Sarı-Kırmızılılar'ın aldığı galibiyet sonrası viral oldu.