SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Maçın bitiş düdüğü çalınca hakem Messi'nin yanına gitti, formasını istedi! Başı derde girdi

Maçın bitiş düdüğü çalınca hakem Messi'nin yanına gitti, formasını istedi! Başı derde girdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.02.2025 16:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kansas City-Inter Miami maçında düdük çalan ve karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Messi'den imza ve forma isteyen Meksikalı hakem Marco Ortiz'e 6 ay men cezası verildi. İşte detaylar...

Maçın bitiş düdüğü çalınca hakem Messi'nin yanına gitti, formasını istedi! Başı derde girdi

Kansas City ile Inter Miami arasında oynanan mücadelede maçın orta hakemi Marco Ortiz maç sonunda Lionel Messi'den imza ve forma istedi.

Sporting Kansas City kulübü, konunun incelenmesi ve gerekli adımların atılması için durumu CONCACAF ve MLS'e taşıdı.

HAKEM ÖZÜR DİLEDİ

Screenshot_3

Hakem ise hatasını kabul etti, özür diledi ve disiplin cezalarını kabul etti. Messi'nin takımının 3-1 kazandığı maç sonrası Ortiz'in tepki çeken bu hareketi ceza almasına neden oldu.

Messi'den imza ve forma isteyen Meksikalı hakem Marco Ortiz, 6 ay men cezası aldı.

Canlı Skor

Dilmen'den G.Saraylı yıldız için itiraf! "Keşke F.Bahçe alsaydı"Dilmen'den G.Saraylı yıldız için itiraf! "Keşke F.Bahçe alsaydı"
Bir kulüp daha ayaklandı! "Biz de yabancı hakem istiyoruz"Bir kulüp daha ayaklandı! "Biz de yabancı hakem istiyoruz"
Anahtar Kelimeler:
Hakem son dakika messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evliliğiyle gündem olan İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'na avukatıyla geldi!

Evliliğiyle gündem olan İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'na avukatıyla geldi!

Eşine sinirlenerek aracından inen doktorun acı sonu! O anlar saniye saniye kamerada

Eşine sinirlenerek aracından inen doktorun acı sonu! O anlar saniye saniye kamerada

Dilmen'den G.Saraylı yıldız için itiraf! "Keşke F.Bahçe alsaydı"

Dilmen'den G.Saraylı yıldız için itiraf! "Keşke F.Bahçe alsaydı"

Bir kulüp daha ayaklandı! "Biz de yabancı hakem istiyoruz"

Bir kulüp daha ayaklandı! "Biz de yabancı hakem istiyoruz"

Okan Buruk için öyle şeyler dedi ki! "Buruk, Mourinho ile Pensilvanya’da geberen 'sümüklü çakma hocasını' karıştırıyor!"

Okan Buruk için öyle şeyler dedi ki! "Buruk, Mourinho ile Pensilvanya’da geberen 'sümüklü çakma hocasını' karıştırıyor!"

'Maymun' sözü UEFA'lık oldu! Cezanın alt sınırı bile göz korkuttu...

'Maymun' sözü UEFA'lık oldu! Cezanın alt sınırı bile göz korkuttu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.