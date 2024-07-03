Maçın yıldızı Merih Demiral konuştu! ''Ne mutlu Türk'üm diyene!"

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye’ye turu getiren golleri 1 ve 58’inci dakikada Merih Demiral kaydetti. Avusturya’nın tek golü ise 66’ncı dakikada Gregoritsch'ten geldi. Bu sonucun ardından Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Avusturya ise turnuvaya veda etti.

"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"

Maçın ardından konuşan Merih Demiral, "Ne mutlu Türk'üm diyene! Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum.'' dedi.

"BUNUN DEVAMI GELECEK"

Maçın oyuncusu seçilen yıldız oyuncumuz, ''Maçın oyuncusu ödülünü bütün takım için alıyorum. bunun devamı gelecek.'' ifadelerini kullandı.





