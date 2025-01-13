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Mackolik'ten yepyeni oyunlar: Kariyer Yolu ve Ben Kimim?

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.01.2025 16:52
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Sporseverlerin favori uygulaması Mackolik iki yeni oyunla karşınızda. Hemen Mackolik Games'e tıklayın, Ben Kimim? ve Kariyer Yolu ile tanışın!

Mackolik'ten yepyeni oyunlar: Kariyer Yolu ve Ben Kimim?

Türkiye’nin En Büyük Stadyumu Mackolik, futbol bilginizi sınamanızı sağlayan iki yeni oyunla karşınızda!

Sevilen oyunumuz TIC TAC TOE’nun ardından Ben Kimim? ve Kariyer Yolu oyunları da artık sizlerle.

Sol menüde yer alan Mackolik Games sekmesinde daha fazla oyunla hem futbol hafızanızı test edecek hem de eğleneceksiniz.

Yeni oyunları görmek ve oynamak için hemen bu linke tıkla!

Mackolik Sunar: "Ben Kimim?"

Bu eğlenceli ve bilgilendirici oyunla futbol tarihine damga vurmuş futbolcuları yeniden hatırlamaya hazır olun.

Nasıl Oynanır?

Oyunda tahmin etmeniz gereken futbolcularla ilgili ipuçları veriyoruz. Bu ipuçlarını analiz ederek futbolcunun kim olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz.

Kullandığınız her ipucundan sonra yıldız puanınızdan belirli sayıda eksilme oluyor.

Ne kadar az ipucu kullanırsanız yıldız puanınız o kadar yüksek olur!

Her kategoriden 30 futbolcuyu doğru tahmin etmeniz halinde ise bir sonraki kategorinin kilidi açılır!

Hemen Mackolik Games'e girin, "Ben Kimim?" oyununa katılın ve futbol dünyasının yıldızlarını keşfedin!

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Futbol hafızanı konuştur: Kariyer Yolu

Futbolcuların kariyerlerini ne kadar iyi biliyorsunuz? Kariyer Yolu ile futbolcuların kariyer yolculuklarını takip ederek doğru ismi bulmaya çalışacaksınız.

Nasıl Oynanır?

Oyunda futbolcunun kariyerine başladığı ilk kulüp veriliyor.

İpuçlarını kullanarak futbolcunun mevkiini ve milliyetini öğrenebilir ya da harf alabilirsiniz. Ancak dikkat! Ne kadar çok ipucu kullanırsanız, puanınız o kadar düşer.

En az ipucuyla doğru tahmini yaparak zirveye çıkın!

Her kategoride 30 yıldız toplamanız halinde bir sonraki modun kilidi açılır!

Şimdi Kariyer Yolu ile hem bilginizi test edin hem de futbol tarihini keşfedin!

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Oyun oynayabilmek için uygulamanı güncellemeyi unutma!

Hemen uygulamanı güncelle, Mackolik’te oyun oynayabilmenin keyfini yaşa!

iOS işletim sistemli bir cihaz kullanıyorsanız buraya,

Android işletim sistemli bir cihaz kullanıyorsanız buraya tıklayarak Mackolik uygulamasını son sürüme yükseltebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
futbol
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