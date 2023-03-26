Maçta kalp krizi geçirdi, bir anda uyanıp doktorlarla kavga etti! Yeşil sahalarda görmesi güç olay...

İspanya 3. Ligi'nde Cordoba ile Ferrol karşı karşıya geldi. Mücadelenin 11. dakikasında yaşanan olay sonrası ilginçlikler peş peşe geldi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Cordoba forması giyen Dragisa Gudelj, topsuz alanda bir anda yere yığıldı. Hızla saha içine giren sağlık ekipleri oyuncuya müdahale etti. Bilincinin kapalı olduğu anlaşılan Gudelj'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

KRİZDEN UYANDI, DOKTORLARLA KAVGA ETTİ

Ambulansla saha dışına alınırken kendine gelen Gudelj, doktorlarla kavga etti. Kendisinin bir şeyi olmadığını ve maça devam etmek istediğini söyleyen Gudelj, dakikalarca ambulansa bindirilemedi. Sonrasında ikna edilen oyuncu kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.



