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  4. Maçta kalp krizi geçirdi, bir anda uyanıp doktorlarla kavga etti! Yeşil sahalarda görmesi güç olay...

Maçta kalp krizi geçirdi, bir anda uyanıp doktorlarla kavga etti! Yeşil sahalarda görmesi güç olay...

26.03.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya 3. Ligi'nde oynanan Cordoba x Ferrol maçında Sevilla'lı Nemanja Gudelj'in kardeşi Dragisa Gudelj, 11. dakikada sahada yığılıp kaldı. Sahaya ambulans girdi ve oyuncuyu alıp hastaneye götürdü. Fakat o anlarda ilginç bir olay yaşandı.

Maçta kalp krizi geçirdi, bir anda uyanıp doktorlarla kavga etti! Yeşil sahalarda görmesi güç olay...

İspanya 3. Ligi'nde Cordoba ile Ferrol karşı karşıya geldi. Mücadelenin 11. dakikasında yaşanan olay sonrası ilginçlikler peş peşe geldi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

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Cordoba forması giyen Dragisa Gudelj, topsuz alanda bir anda yere yığıldı. Hızla saha içine giren sağlık ekipleri oyuncuya müdahale etti. Bilincinin kapalı olduğu anlaşılan Gudelj'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

KRİZDEN UYANDI, DOKTORLARLA KAVGA ETTİ

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Ambulansla saha dışına alınırken kendine gelen Gudelj, doktorlarla kavga etti. Kendisinin bir şeyi olmadığını ve maça devam etmek istediğini söyleyen Gudelj, dakikalarca ambulansa bindirilemedi. Sonrasında ikna edilen oyuncu kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.


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