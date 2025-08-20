Maçta şut dahi çekilmemişti... 2. Lig'de bahis skandalı: Kulüp başkanı ve 25 futbolcu PFDK'ya sevk edildi!

TFF, 2024'ün nisan ayının sonunda Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor maçındaki bahis iddialarıyla ilgili kararını açıkladı. İşte tüm detaylar!

İKİ TAKIM DA ŞUT DAHİ ÇEKEMEMİŞTİ

TFF'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan maçta iki takımın da şut çekememesi ve 90 dakikada sadece 2 korner atışının olması dikkat çekmişti.

Ayrıca karşılaşmada Ankaraspor 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yapmış ve hakem kartına başvurmamıştı. Mücadele sonrası Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garantilemişti.

55 KİŞİ SEVK EDİLDİ

TFF, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıkladı. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör "bahis oynanması" nedeniyle PFDK'lık oldu.

Kaynak: NTV