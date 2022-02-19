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Maçtan kanlar içinde çıktı! Hakemin kafasına bakın ne fırlattılar

19.02.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Elazığspor ile Kelkit Belediyespor karşı karşıya geldi. Maçı deplasman ekibi 2-1 kazandı fakat maçın önüne başka bir olay geçti. Karşılaşmanın hakemi Burak Yücetağ'a maç sonunda yapılan saldırı sosyal medyada gündem oldu. Ev sahibi ekibin mağlubiyetinin ardından çılgına dönen taraftarlar maçın hakeminin kafasına stadyumda bulunan koltukları fırlattı. Bir koltuk hakemin kafasına isabet edince maçtan kanlar içinde çıkmak zorunda kaldı.

Maçtan kanlar içinde çıktı! Hakemin kafasına bakın ne fırlattılar

Sosyal medya bu olayı konuşuyor... Elazığspor ile Kelkit Belediyespor arasında oynanan maç skordan çok yaşanan skandal sonrası gündeme geldi. Ev sahibi ekip rakibine 2-1 yenilince maça gelen taraftarlar adeta çılgına döndü. Karşılaşmanın hakemi Burak Yücetağ'a yoğun tepki gösteren taraftarlar sahaya eline ne geçerse fırlatmaya başladı...

KOLTUKLARI SÖKÜP FIRLATTILAR!

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Mağlubiyetin ardından çılgınan dönen Elazığspor taraftarı sahaya ellerine ne geçerse fırlatmaya başladı. Bazı taraftarlar hızını alamadı ve stadyumda bulunan koltukları sökerek maçın hakemine doğru fırlattı. Fırlatılan koltuklardan biri hakemin kafasına isabet etti. Aldığı darbe sonucu olduğu yere yığılan Burak Yücetağ'ın başı yarıldı.

MAÇTAN KANLAR İÇİNDE ÇIKTI

Karşılaşmanın hakemi Burak Yücetağ'ın aldığı darbe sonucu yere yığıldığını gören sağlık ekipleri sahanın içine girerek ilk müdahaleyi yaptı. Başının yarıldığını gören ekipler hakemi hemen soyunma odasına götürerek dikiş attı. Kanlar içinde sahayı terk eden hakem sosyal medyada gündem oldu. Maçta yaşanan olaylara TFF'nin ne yaptırım uygulayacağı da merak konusu oldu.

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