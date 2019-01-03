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Maddi zorluklar yüzünden Flash TV'nin yayını kesildi

zeynep.ok zeynep.ok
YAŞAM  | 03.01.2019 14:36 | Son Güncelleme

Son dönemde ekonomik zorluklar yaşadığı bilinen Flash TV’nin Türksat’a ödemeyi yapamayınca yayını kesildi. Paranın yatırılmasının ardından kanal izleyiciyle buluştu.

Maddi zorluklar yüzünden Flash TV'nin yayını kesildi

Ekranların en eğlenceli kanalı olarak bilinen Flash TV, son dönemlerde ekonomik zorluklar yaşadığı için Türksat yayını kesildi.

Yayın akışının büyük bölümünü eğlence programlarına ayıran Flash TV'nin yayını dün durdu.

Medyaradar'ın haberine göre; Ömer Ziya Göktuğ'un sahibi olduğu kanal dün ekonomik sıkıntılar yüzünden Türksat'a ödemeyi yapamayınca yayını kesildi.

Paranın yatırılmasının ardından kanal bugün yeniden izleyicilerle buluştu.

1993 yılında yayın hayatına başlayan Flash TV, Türkiye'nin ikinci özel televizyonu olma özelliğini taşıyor.

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