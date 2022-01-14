Maden Deresi'nde yürüyüş parkuru ve mesire alanıyla turizm hareketliliği sağlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak doğa yürüyüşü parkuru ve mesire alanıyla Maden Deresi turizme kazandırılacak.

Adapazarı ilçesindeki Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde imzalanan "Öncelikle Maden Deresi Eko Turizm Alanı Doğa Yürüyüşü Parkuru ve C Tipi Mesire Alanı Projesi" protokolüyle Maden Deresi Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, törende yaptığı konuşmada, projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Tarımda, sporda, turizmde ve daha birçok konuda hayata geçirdikleri projelerle Sakarya'yı dünya sahnesine taşıdıklarını dile getiren Yüce, "Maden Deresi'nde de çalışmalarımızı bugünden itibaren başlatıyoruz. C tipi mesire alanı, piknik üniteleri, yöresel ürünler sergi ve satış yeri, kameriye ve diğer rekreasyonel yapı ve tesisleri ihtiva eden mesire yerleridir. Bu projeyle Sakarya'nın nitelikli doğal koruma alanı olarak tescillenen, önemli turistik noktalarımızdan 30 kilometre uzunluğundaki Maden Deresi ve çevresine değer kazandırmak amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Yüce, proje kapsamında şelaleye giden yürüyüş parkurunun güvenli hale getirilmesinin ve turistlerin gözlem yapabileceği alanlar oluşturulmasının planlandığını aktararak, doğa yürüyüş yolunun mesire alanıyla entegre edilerek çok amaçlı fayda sağlanacağını, derenin tünellere çıkan ve şelaleye giden 812 metre uzunluğundaki patika yolunun güvenli hale getirileceğini kaydetti.

Bölgede 230 metre uzunluğunda 4 doğal mağara bulunduğunu ve yürüyüş parkuru, çeşmeler, dinlenme yerleri, 1582 metre uzunluğunda ahşap korkuluk alanları planlandığını anlatan Yüce, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyesi çalışmalarıyla eko turizm alanı hayata geçirildiğinde dağcılık ve dağ sporlarına imkan sağlanacak, yöre işletmecileri ve halk bilgi sahibi olacak, dağ rehberliği ve yürüyüş liderliği oluşacak, yürüyüş parkurları belirlenerek bir haritala çıkarılacak. Belgesi olmayan kişiler rehberlik yapamayacak, otopark sorunu yaşanmayacak, çevre temizliği ve ihtiyaçlar karşılanacak, kaçak turlar yapılamayacak, denetim eksikliklerine yer verilmeyecek. Günübirlik yapılan ziyaretlerin konaklamalı ziyarete dönüşünü sağlayacağız. Böyle bir cennet vadinin dönüşümü için kollarımızı sıvadık. Burayı turizmin merkezi yapacağız."

Konuşmanın ardından Yüce ile Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, protokole imza attı.

