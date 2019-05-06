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Madencilerin yerin 300 metre altında ilk sahuru

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 06.05.2019 07:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında çalışan işçiler yılın ilk sahurunu yerin metrelerce altında yaptı.

Madencilerin yerin 300 metre altında ilk sahuru

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Arılar Madencilik isimli özel maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler, yılın ilk sahurunu birlikte yaptı. Domates, biber, peynir, soğan, ve ekmekten oluşan sahur menüsünde sohbet eden işçiler, yerin yaklaşık 300 metre altında ailelerinden uzak sahur yaptı.

Ramazan ayının gelmesine sevinen işçiler, ailelerinden uzak sahur yapmanın burukluğunu yaşadı. Yerin metrelerce altında zor şartlarda hem oruç tutup hem çalıştıklarını ifade eden maden mühendisi Bayram Barutçu, “Hayırlısıyla Ramazan ayına başlamayı Allah yine bu sene nasip etti. Tüm Müslüman Alemi’nin Ramazan ayını hayırlı bir şekilde geçirmesini diliyorum. İnşallah bayramı da neşe içinde geçirmeyi Allah da bize nasip eder. Madenciler olarak yerin 300 metre altında bugün ilk orucumuzu tutmak üzere arkadaşlarla beraber ilk sahurumuzu yaptık. İşimiz emek yoğun bir iş olduğu için şartlarımız zor. Yalnız bu bizim ibadetimizde bir sıkıntı oluşturmuyor. Yeraltında da sahuru yapıp orucumuza niyetleniyoruz. Ay boyunca da tutmayı düşünüyoruz. Aslında pek fark eden bir şey yok. Sadece farklılığımız aile ortamı olmadığındandır. Ama Allah nasip ederse iftarda ailemizle beraber olacağız. Bunun güzelliğiyle olabiliyoruz. Yiyecek içecek bakımından evimizde ne yiyorsak burada da niyetleneceğiz. Bu bizde bir burukluk oluşturmuyor” dedi.

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15 yıllık maden işçisi Halil Horoz ise “Bizim için fark etmiyor. Yeraltında her zaman böyle yapıyoruz. İlk sahur burada denk geliyor. Bazen evde denk geliyor. Tüm İslam Alemi’ne hayırlı uğurlu olsun. Herkese kazasız belasız çalışmayı nasip etsin. Şartlar zor ama bize bir zorluğu gelmiyor” ifadelerine yer verdi.

İşçiler, yemek sonrası yapılan duaların ardından çalışmaya devam etti.

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Kaynak: İHA

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Zonguldak kilimli

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