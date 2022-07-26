YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Madencilik sektöründen mühendis adaylarına burs ve iş garantisi

Madencilik sektöründen mühendis adaylarına burs ve iş garantisi

26.07.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Başkanı Metin Çekiç: - "Sektörde iş garantisi ve gelecek var. Nitelikli genç mühendisler arıyoruz"

Madencilik sektöründen mühendis adaylarına burs ve iş garantisi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Başkanı Metin Çekiç, üniversite tercihlerinde madencilikle ilgili bölümleri seçen ve 2022 YKS'de başarı sıralamasında ilk 100 bine giren öğrencilere asgari ücret oranında burs desteği ve iş imkanı sunacaklarını bildirdi.

İstanbul Maden İhracatçı Birlikleri (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Çekiç, Türkiye'nin dünyanın en büyük maden rezervlerine sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, sektörde nitelikli mühendislere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Çekiç, maden, jeoloji, jeofizik ve cevher hazırlama mühendisliklerinin algısını yükseltmek, sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip insanlar yetiştirmek ve üniversite sınavında dereceye giren gençlerin bu bölümleri tercih etmesini sağlamak için hayata geçirilen "Cevherimiz Sensin" projesinin üçüncü yılında devam edeceğini dile getirerek şöyle devam etti:

"İMİB, Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden (DKİB) oluşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde gerçekleştirilen burs projesi şartlarına göre, 2022 YKS'de başarı sıralamasında ilk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara'da bulunan üniversitelerin maden, jeoloji, jeofizik veya cevher hazırlama mühendisliği bölümlerinden birini kazanan öğrencilerimize yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimleri de dahil olmak üzere öğrenim süreleri boyunca her yıl dokuz ay süresince burs verilecek. İlk 50 binde yer alan öğrencilerimize asgari ücret (aylık 5 bin 500 lira), 50 bin ila 65 bin arasında yer alan öğrencilere asgari ücretin yarısı (aylık 2 bin 750 lira) tutarında destek sağlanacak. Ayrıca Anadolu'daki üniversitelerin de tercih edilmesini teşvik etmek üzere, ilk 100 bine giren ve İstanbul ile Ankara dışındaki üniversitelerin bahsettiğimiz bölümlerinden birini kazanan öğrencilerimize de tam asgari ücret tutarında burs verilecek."

Öğrencilerin bu burstan yararlanmaları için YKS tercihlerinin ilk 5'inden en az birisinin maden, jeoloji, jeofizik ve cevher hazırlama mühendisliği olması ve bu tercihlerden birisine yerleşmiş olunması gerektiğini belirten Çekiç, "Öğrencimizin öğrenim hayatı boyunca burstan yararlanabilmesi için her yarı yılda 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 65 genel ve dönem not ortalamasına sahip olmak şart koşuluyor. Ayrıca öğrencimizin mezuniyeti sonrasında ilgili sektörde en az 5 yıl çalışma taahhüdünde bulunması gerekiyor. Madencilik sektöründe iş garantisi ve gelecek var. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Önümüzdeki dönemde sektörümüze yön verecek nitelikli genç mühendislerimizi arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıEskişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
GÜNCELLEME 2 - Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorGÜNCELLEME 2 - Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kayseri'de 13. kattan düşen kadın öldüKayseri'de 13. kattan düşen kadın öldü

Eskişehir Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:44
Öğle
13:10
İkindi
17:03
Akşam
20:25
Yatsı
22:02
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sinirlerine hakim olamadı! Müşterilerin üzerine kaynar su döktü

Sinirlerine hakim olamadı! Müşterilerin üzerine kaynar su döktü

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.