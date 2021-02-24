YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Madencilikte Kırgızistan'la iş birliği yapılacak

Madencilikte Kırgızistan'la iş birliği yapılacak

24.02.2021 11:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: - "Ülkemizin artan kabiliyetleriyle birlikte iş birliği olanaklarını da çeşitlendirmeye devam ediyoruz" - "Kazakistan ile de enerji ve doğal kaynaklar alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik ortak çabalarımız var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırgızistan ile madencilik alanında geliştirilecek iş birliğinin çerçevesini oluşturmak için bir anlaşma imzalanacağını belirterek, "Bu mutabakat zaptının, madencilik faaliyetlerinde atacağımız adımların yol haritasını belirleyeceğine inanıyorum. Ayrıca, Kazakistan ile de enerji ve doğal kaynaklar alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik ortak çabalarımız var. İnşallah bunları daha da hızlandıracağız." dedi.

Dönmez, çevrim içi düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Enerji Bakanları toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hızlı ve etkili önlemler aldığına değinen Dönmez, enerji arz güvenliğinin oldukça kritik olduğunu ifade etti.

Dönmez, 2020'de ulaşılan toplam 96 gigavat kurulu gücün yüzde 52'sinin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu ve elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının yüzde 42'yi aştığını kaydetti.

Gelecek ay bir gigavatlık yeni güneş enerjisi ihalesinin yapılacağını açıklayan Dönmez, "Küresel enerji yatırımları azalırken Türkiye’de geçtiğimiz yıl Avrupa ve Orta Doğu’daki ilk ve tek 'Entegre Güneş Paneli İmalat Fabrikası'nın açılışını yaptık. Benzer şekilde rüzgar ekipmanlarının imalatına yönelik fabrikanın da kurulumu tamamlanmış olup çok yakında üretime başlayacaktır. Böylelikle, hem enerji arz güvenliğine hem de yerel istihdama ve teknolojik altyapıya katkı yapmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, enerji arz güvenliği çerçevesinde uzun vadeli, dengeli ve rasyonel planlamalar yapıldığını vurgulayarak, Türkiye olarak elektrik üretiminde hidroelektrik, doğal gaz ve yerli kömür gibi kaynakların yanı sıra güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklarla çeşitlendirme yapıldığını ve 2023'te nükleer enerjinin de bu kaynaklara ekleneceğini belirtti.

Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesinin 4,5 milyar metreküp olduğunu hatırlatan Dönmez, 2023'te bunun 11 milyar metreküpe ulaşacağını ifade etti.

Dönmez, enerjinin, "kazan-kazan" yaklaşımının sonuçlarının en net görüleceği alanlardan biri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin artan kabiliyetleriyle birlikte iş birliği olanaklarını da çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla, Azerbaycanlı dostlarımız ile birlikte Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE), Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC), Trans Anadolu Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi hem bölge ülkelerinin hem Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı sağlayan büyük altyapı projelerini başarıyla hayata geçirdik. Özbekistan’da, bakanlığımıza bağlı Maden, Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz maden arama faaliyetlerinin bunun önemli bir örneğini oluşturduğunu söyleyebilirim. Buradaki faaliyetlerimizde, Özbek dostlarımızın en yüksek faydayı sağlaması birinci önceliğimizdir.

Atılan somut adımlar kadar, iş birliği niyetlerini de önemsiyoruz. Bu bağlamda, madencilik alanında geliştireceğimiz iş birliğinin çerçevesini oluşturmak üzere Kırgızistan ile bir anlaşma imzalama hazırlığındayız. Bu mutabakat zaptının, madencilik faaliyetlerinde atacağımız adımların yol haritasını belirleyeceğine inanıyorum. Ayrıca, Kazakistan ile de enerji ve doğal kaynaklar alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik ortak çabalarımız var."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:59
Sabah
07:22
Öğle
13:07
İkindi
16:10
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Ankara Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Akar Eczanesi
Cankaya
Çevik Eczanesi
Cankaya
Ececan Eczanesi
Cankaya
Gümüş Eczanesi
Cankaya
Madenoğlu Eczanesi
Cankaya
Yeni Gordion Eczanesi
Cankaya
Okan Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Ömrünü tıbba ve eğitime vakfeden "Hocabey"in ölümünün üzerinden 11 yıl geçti

Ömrünü tıbba ve eğitime vakfeden "Hocabey"in ölümünün üzerinden 11 yıl geçti

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijer'de 15 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijer'de 15 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı

İçişleri Bakanlığınca "Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca "Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı

Başkentte uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli yakalandı

Başkentte uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli yakalandı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.