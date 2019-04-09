Madonna 2019 Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alacak

“Pop müziğin kraliçesi” olarak anılan Madonna’nın, İsrail’in Tel Aviv kentinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alacağı iddiaları kesinlik kazandı.

14 ve 18 Mayıs tarihlerinde 43 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan yarışmada Madonna sahneye çıkarak iki şarkı seslendirecek.

Ünlü şarkıcı, 18 Mayıs’taki finalde gerçekleştireceği sahne performansında, bir klasikleşmiş şarkısını bir de yeni şarkısını söyleyecek. Madonna’nın bu yıl yeni albümünü çıkarması da bekleniyor.

Madonna’ya, Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alması için Kanadalı milyarder iş insanı Sylvan Adams tarafından bir milyon dolar teklif edildiği iddia edilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail’de büyük kültürel ve sportif etkinliklerin yapılması için çaba göstermesiyle tanınan Sylvan Adams, Madonna’nın varlığının Eurovision Şarkı Yarışması’na medya ilgisinin artmasını sağlayacağını düşünüyordu. Bununla birlikte Madonna’nın İsrail’e gitmesiyle pek çok kişinin de ülkeyi ziyaret etmek isteyeceğine inanıyordu.