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Madonna 2019 Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Madonna, bu yıl İsrail’de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması finalinde şarkı söyleyecek.

Madonna 2019 Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alacak

“Pop müziğin kraliçesi” olarak anılan Madonna’nın, İsrail’in Tel Aviv kentinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alacağı iddiaları kesinlik kazandı.

14 ve 18 Mayıs tarihlerinde 43 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan yarışmada Madonna sahneye çıkarak iki şarkı seslendirecek.

Ünlü şarkıcı, 18 Mayıs’taki finalde gerçekleştireceği sahne performansında, bir klasikleşmiş şarkısını bir de yeni şarkısını söyleyecek. Madonna’nın bu yıl yeni albümünü çıkarması da bekleniyor.

Madonna’ya, Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alması için Kanadalı milyarder iş insanı Sylvan Adams tarafından bir milyon dolar teklif edildiği iddia edilmişti.

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İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail’de büyük kültürel ve sportif etkinliklerin yapılması için çaba göstermesiyle tanınan Sylvan Adams, Madonna’nın varlığının Eurovision Şarkı Yarışması’na medya ilgisinin artmasını sağlayacağını düşünüyordu. Bununla birlikte Madonna’nın İsrail’e gitmesiyle pek çok kişinin de ülkeyi ziyaret etmek isteyeceğine inanıyordu.

1956 yılından bu yana yapılan ve geçen yıl Portekiz’in Lizbon kentinde gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrailli şarkıcı Netta Barzilai birinci seçilmişti. Dolayısıyla 2019 yarışmasının İsrail’de yapılmasına karar verilmişti.

İsrailli yetkililer, yarışmayı önce Kudüs’te yapma kararı alsa da Filistin halkına yönelik insan hakları ihlalleri dolayısıyla tepki çekmesi ve hakkında boykot çağrısı yapılması sonrası, geri adım atarak, yarışmayı Kudüs yerine Tel Aviv’de yapma kararı almıştı.

Dünya çapında 140 sanatçı, İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesine İngiliz The Guardian gazetesinde yayımladıkları mektupla destek vererek, "Biz, burada imzası bulunan sanatçılar, Filistinli sanatçıların İsrail'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısını destekliyoruz. Filistinliler, özgürlüklerine, adalet ve eşit haklara kavuşana kadar onları temel haklarından mahrum eden devlet ile işler eskisi gibi yürütülmemeli" ifadelerine yer verilmişti.

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Madonna Eurovision 2019 Eurovision Şarkı Yarışması

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