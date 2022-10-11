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Madonna'dan ilginç paylaşım! "Iskalarsam gay’im"

11.10.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li ünlü şarkıcı Madonna, Tiktok’ta iç çamaşırını çöp kovasına atmaya çalışırken “ıskalarsam gay’im” yazan bir video paylaştı. Videoyu, birçok hayranı sanatçının cinsel yönelimini açıklaması olarak yorumladı.

Madonna'dan ilginç paylaşım! "Iskalarsam gay’im"

Eğlenceli bir ruh hali içinde olan sanatçı sosyal medya uygulamasında popüler bir trende katıldı ve pembe renkteki iç çamaşırını çöpe atarken çektiği videosunu paylaştı.

“Eğer ıskalarsam gay’im” dediği videoda bilerek ıskaladığı belli olan Madonna, sosyal medyadaki hayranlarından tebrik ve destek mesajları aldı.

Birçok hayranı bunun onun cinselliği hakkında bir ifşa olup olmadığını sorguladı.
Bir hayranı “Az önce Madonna’nın ‘açılışına‘ tanık oldum, onun için iyi oldu” derken, bir diğeri “Madonna az önce açıldı mı? Ve ben buna gerçek zamanlı olarak şahit mi oluyorum?” diyerek şaşkınlığını belli etti.

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Madonna sosyal medya ünlü şarkıcı
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